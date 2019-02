Les liens historiques entre France et Brésil dans une bibliothèque numérique

Carte de la côte du Brésil, J. de Vau de Claye, 1579





Le site initial de la Bibliothèque nationale de France et de la Fundação Biblioteca Nacional do Brasil, lancé en novembre 2009, s'enrichit du corpus France-Brésil, a fait l’objet d’une actualisation tant au niveau de la forme que du contenu avec la mise en ligne de nouveaux documents et articles.



Manuscrits, imprimés, cartes, dessins et photographies ainsi qu’enregistrements sonores et audiovisuels, sélectionnés dans les collections des deux bibliothèques nationales et de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, constituent un corpus dont l’enrichissement doit se poursuivre, avec le concours de nouveaux partenariats. Ce patrimoine documentaire est contextualisé par des articles inédits, rédigés par des spécialistes français et brésiliens.



Cette bibliothèque numérique compte désormais 54 contributions éditoriales, reposant sur un panel d'une trentaine d'auteurs et traducteurs, français et brésiliens.



Apportant des éclairages sur une histoire commune empreinte de fascination, le site couvre de nombreuses thématiques. Des tentatives d’implantation française au Brésil avec des textes majeurs comme ceux des écrivains-voyageurs André Thevet et Jean de Léry au XVIe siècle, jusqu’aux échanges intellectuels et littéraires du XXe siècle autour de l’auteur Benjamin Péret et d’ethnologues tel Claude Lévi-Strauss, en passant par la « Mission artistique française » de 1816, les apports du peintre Jean-Baptiste Debret ou encore de l’historien Ferdinand Denis, sans oublier le combat en faveur de l’abolition de l’esclavage.