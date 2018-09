Les livres rares de la collection de Robin Williams vendus aux enchères

Robin, Zelda et Marsha Williams (via Sotheby's)

Organisée le 4 octobre prochain à New York, la vente aux enchères de Sotheby's verra une partie de ses fonds collectés donnés à des associations et organisations qui recevaient le soutien de Robin et Marsha Williams. De l'art contemporain aux tableaux de Banksy, en passant par les figurines qu'achetait l'acteur par palettes entières, les lots sont variés et proposent un certain nombre de livres rares.

On retrouve pour commencer par une, ni deux, mais trois éditions originales de la pièce En attendant Godot de Samuel Beckett : l'une est française, l'autre britannique et la dernière américaine. Ce qui en dit long sur l'importance de son rôle dans la pièce mise en scène par Mike Nichols en 1988, pour Robin Williams. « C'est ce rôle qui a aidé à faire voir que Williams possédait une grande gamme de jeu d'acteur et a établi sa place parmi les acteurs “sérieux” », note Sotheby's. Le lot est estimé entre 1500 et 2500 $.

Autre édition originale, bien plus ancienne, celle de Walden, d'Henry David Thoreau, auteur que Williams cite dans le film Le Cercle des Poètes disparus... L'ouvrage est estimé entre 10.000 et 15.000 $. Autre pièce remarquable, un album de 8 illustrations tirées des Idylles du roi d'Alfred Tennyson, estimé entre 4000 et 6000 $.

Un des lots les plus notables reste sans doute cette édition pirate des Esquisses anciennes et nouvelles de Mark Twain, datée de 1880 : elle comporte en page de garde une inscription de Twain lui-même, qui s'amuse du fait que le livre soit paru un an avant son édition canadienne officielle... Il est estimé entre 2000 et 3000 $.

L'ensemble des lots peut être retrouvé à cette adresse.