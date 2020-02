Les machines à écrire d'Ernest Hemingway et Jack Kerouac à vendre

La dernière machine à écrire de Jack Kerouac

Lettres de Jack Kerouac Machine à écrire d'Ernest Hemingway Portrait signé de Fitzgerald

Avec une mise à prix initiale de 16.000 $, la machine à écrire d'Ernest Hemingway sera sans doute l'un des lots les plus convoités de cette vente aux enchères. D'une valeur estimée entre 50.000 et 100.000 $, elle a été donnée à Hemingway par l'écrivain A.E. Hotchner, qui l'aurait ensuite récupérée en 1960. Aujourd'hui âgé de 103 ans, Hotchner souhaite désormais s'en séparer.« Il m'a appelé et m'a dit qu'il devait vendre ses dernières choses. Je le connais depuis 30 ans et j'ai fait des estimations pour lui, alors il est venu me voir », explique John Reznikoff, président de University Archives. C'est sur cette machine à écrire Royal qu'Ernest Hemingway a rédigé son célèbre texte Paris est une fête, publié de manière posthume en 1964.Autre lot d'exception, autre machine à écrire, celle de Jack Kerouac, la dernière de sa carrière. Estimée entre 18.000 et 20.000 $, cette Smith-Corona a permis à l'auteur de Sur la route d'écrire Vanité de Duluoz, son dernier roman publié. D'autres biens ayant appartenu à Kerouac seront aussi mis en vente, comme des vêtements, un stylo ou encore des photographies privées. Une partie de sa correspondance avec Allen Ginsberg sera aussi mise en vente.D'autres lots d'exception seront proposés au cours de la vente, notamment une carte postale signée par Mahatma Gandhi, une lettre du compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski, une autre de Neil Armstrong ou encore un portrait de Francis Scott Fitzgerald par Gordon Bryant, signé par l'auteur.via Paris Express