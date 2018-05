Les maisons de Pierre Loti, Aimé Césaire et Tourgeniev sauvées par le Loto

On connaît maintenant la liste des 18 monuments de la mission Bern qui bénéficieront en priorité de financements générés par les recettes de l’opération « Loto pour le patrimoine ». Parmi eux, plusieurs lieux forts de la littérature, dont trois résidences d’auteur : la maison Pierre Loti, celle d'Aimé Césaire et la villa Viardot qui fut habitée par Ivan Tourgeniev, mais aussi le théâtre des « Bleus de Bar ».





Villa Viardot, Renaud Camus, CC, BY 2.0 Villa Viardot, Renaud Camus, CC, BY 2.0





Une véritable mission de sauvetage se profile à l'horizon pour ces 18 lieux emblématiques qui menace de s’effondrer. C’est Emmanuel Macron qui a chargé Stéphane Berne de cette mission de préservation à l'échelle nationale. Cette opération a lieu avec l’aide de la Fondation du patrimoine en partenariat avec l’État et la Française des jeux.



Les fonds seront issus des recettes d’un tirage spécial du loto organisé le 14 septembre prochain ainsi que d’un nouveau jeu à gratter qui sera commercialisé à partir du 3 septembre. Les 18 monuments emblématiques figureront d’ailleurs sur ces tickets. Par ce biais, l’État espère récolter entre 15 et 20 millions € à réinjecter pour le patrimoine. Si l'opération est un succès, il n'est pas impossible que ce tirage exceptionnel soit renouvelé.



Ce loto est un nouveau moyen pour les organismes en charge du patrimoine de trouver de l’argent quand l’État n’est plus en mesure de financer les rénovations. Stéphane Bern, nommé à la tête de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, aurait emprunté l’idée à la Grande-Bretagne.