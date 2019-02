Les manuels scolaires des lycéens en Nouvelle Aquitaine seront gratuits

Alain Rousset - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Généraliser une mesure sociale

Chèque-livre et numérique

27 millions € seront dépensés sur deux ans, pour fournir les élèves de seconde et première en manuels, à compter de la rentrée 2019. Ceux de terminale viendront l’année suivante.Soucieux d’aider les familles, pour qui ces dépenses peuvent représenter des coûts importants, le président Alain Rousset évoque les inégalités sociales et l’injustice contemporaine, pour justifier cette mesure.Pris sur le budget d’investissement, la somme représente 200 € par élève – et remplacera l’aide qui préexistait. En effet, suivant les revenus des parents, les lycéens pouvaient obtenir entre 70 et 150 € pour l’achat de leurs manuels dans l’ancienne région Poitou-Charentes.Pour la première année, c’est donc un budget de 17 millions € qui sera investi. Le modèle de gratuité est emprunté à ce que le Limousin avait instauré.La mesure ressemble étrangement à celle que Laurent Wauquiez a mise en place pour la région Rhônes-Alpes. Cette dernière, pour un budget de 44 millions € , a décidé de prendre en charge la gratuité des manuels pour les lycéens, en décembre 2018.Un choix qui avait provoqué la colère des librairies de la région, y voyant un coup de massue économique importante. L’association des libraires indépendants de la région évoquait d'ailleurs des pertes de chiffre d’affaires de 20 à 25 % suivant les établissements.« Dont actes. Nous vendrons du parascolaire », nous indique un libraire de la place de Bordeaux.Dans le même temps, Alain Rousset réfléchit aux solutions numériques, avec, notamment, la mise à disposition de ressources en ligne, qui seraient tout aussi gratuites. De quoi encourager les enseignants à mutualiser des cours et se servir du net pour alimenter en contenus pédagogiques.Pourtant, les libraires ne seraient pas en reste : 105 commerces du livre travaillent dans la région, et le président entend leur donner un coup de pouce. Il envisage de débloquer 4 millions € pour les quelque 230.000 lycéens de la région, afin qu’ils puissent se ruer en librairie.Il s’agit là de chèques-livres, d’une valeur de 20 €, qui seront distribués. Jean-Louis Nembrini, vice-président de la Nouvelle-Aquitaine, responsable du secteur Éducation, souligne : « Cela permet d’acheter environ 3 livres de poche et notre objectif est de faire marcher notre réseau de librairies indépendantes », rapporte la Charente libre Avec la perspective d’encourager la lecture chez les lycéens, bien entendu.