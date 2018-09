Les manuels scolaires numériques ne convainquent pas les lycéens

Enseignants, lycées et parents, comment chacun aborde les manuels scolaires ? Une étude OpinionWay réalisée pour les Éditeurs d’Éducation passe en revue le lien qui unit chacun à ces supports.





photo d'illustration - BANQ, CC BY 2.0





À ce jour, bien que l’échantillon global a été sollicité entre février et mars 2017, 91 % des élèves disposent d’un manuel imprimé. Et leurs parents sont 93 % à avoir le sentiment que leur progéniture s’en sert à la maison – que l’on parle de numérique ou d’imprimé. Pourquoi ?

91 % pour retrouver une information précise

86 % pour lire sa leçon

86 % pour mieux comprendre le cours

85 % pour réviser le bac, dans le cas des Terminales

Mais que l’on ne s’y trompe pas : plus de sept professeurs sur dix estiment qu’il s’agit d’un outil indispensable – que ce soit en classe, à 62 %, ou durant la préparation de leur cours, à 47 %.

En règle générale, ils sont près de 9 sur 10 à les voir comme une aide pour réviser les notions apprises.

Si le numérique perce, c’est parce que 30 % des lycéens disposent d’un manuel numérique – ils sont 33 % en Terminale et 37 % dans le privé. Mais un lycéen sur trois souligne que le manque d’équipement en appareil est le premier frein constaté. De même, 27 % pointent que leurs professeurs ne souhaitent pas recourir aux supports numériques, et 25 % que leur établissement n’a pas souhaité en acquérir.

En revanche, le manuel numérique convainc moins : 47 % des élèves redoutent de s’abîmer les yeux, et 46 % s’y retrouvent moins bien qu’avec un imprimé. Raison pour laquelle ce dernier reste privilégié auprès des élèves.







Au lycée, 58 % se servent d’un manuel papier, contre 15 % numérique, et les chiffres restent identiques une fois à la maison – 49 % en imprimé et 19 % en numérique. D’ailleurs, seuls 17 % des élèves et des parents interrogés estiment qu’il n’est pas nécessaire de maintenir les manuels imprimés, et qu’on pourrait les remplacer par des manuels numériques.

Et finalement, 66 % des lycéens veulent pouvoir utiliser les deux ressources, numériques et imprimées – 67 % des parents sont d’accord et 65 % des professeurs.

L’ensemble de l’étude est communiqué ci-dessous :