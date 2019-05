Les manuscrits des poèmes de John Lennon bientôt en vente à Londres

Avant d'être « Beatle », John Lennon était avant tout un poète. Les fans du chanteur auront l'occasion, le 26 juin 2019, d'assister à une mise en vente des manuscrits de ses poèmes, extraits du recueil A Spaniard In The Works. Le rendez-vous est donné à Bonhams, à Londres.





Publié en 1965, seulement un an après In His Own Write, A Spaniard In The Works est le deuxième livre de John Lennon autour de la poésie « insensée et irréelle ». La vente aux enchères devrait comporter trois manuscrits et six tapuscrits annotés du fondateur des Beatles.



Poésie surréaliste à l'humour sombre



Ces deux ouvrages étaient connus pour leurs poèmes surréalistes et leurs nouvelles. Leur particularité résidait dans les différents jeux de mots, les nombreuses fautes d’orthographe créatives et l'évocation d'images étranges à l'humour souvent sombre.



La collection contient notamment le manuscrit original de trois pages du poème The Wumberlog, dont le prix de vente est estimé entre 15.000 et 25.000 £ (entre 17.000 et 28.300 €). L'histoire racontée tourne autour d'un garçon qui rencontre un chien qui parle et qui est transporté dans une île magique habitée par un oiseau appelé le Wumberlog. La vente comprend également deux autres poèmes manuscrits du livre : Bernice’s Sheep et The Faulty Bagnose, chacun estimé entre 9000 et 13.400 €.



Quant aux tapuscrits annotés de John Lennon, les acheteurs pourront tenter de se procurer les premiers travaux sur les poèmes I Believe, Boot… (estimée entre 2800 et 5700 €), un texte parodique de Blanche Neige et les Spet Nains (Snore White and Some Several Dwarts, estimé entre 2150 à 3620 €) ou encore Silly Norman (2800 à 5700 €). D'autres poèmes, moins connus du grand public, dont Araminta Ditch (2800 à 5700 €) Cassandle (2150 à 3 620 €) et Reader’s Lettuce (1470 à 2150 €) seront également en vente.



La poésie ou la musique, jamais les deux



En juin 1965, Lennon avait décidé de participer au programme Tonight de la BBC afin de promouvoir le livre. Il en a profité pour parler de son processus d'écriture et des pressions auxquelles il avait été confronté lors de la rédaction du livre.



« J'ai commencé toute cette écriture bien avant d'être artiste pop, voire Beatle, ou avant d'avoir une guitare. Les guitares sont arrivées en deuxième place… maintenant, les guitares sont passées à la première. [La poésie] c’est toujours un passe-temps, comme elle l’a toujours été », a déclaré le chanteur.



« L’éditeur s’est approché et a dit : " Avez-vous encore écrit quelque chose ? " Et j’ai répondu : " Non, j’ai écrit des chansons ", car je ne peux pas faire les deux à la fois. Vous savez, je dois me concentrer soit sur le livre soit sur les chansons. Donc, je n’ai rien écrit depuis », a-t-il ajouté en racontant une autre anecdote sur le plateau.



John Lennon s'est également improvisé illustrateur pour son livre en réalisant notamment deux dessins autour de l'oeuvre The Wumberlong. Ces dessins originaux ont été vendus à l'origine chez Sotheby’s, en 2014, dans le cadre d’une vente consacrée à l’ensemble de la collection de l'éditeur de Lennon, Tom Maschler.