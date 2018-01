Les meilleures ventes d'AbeBooks en 2017, et exit le livre numérique

Le site spécialisé dans la vente de livres de collection AbeBooks, propriété d'Amazon, a dévoilé son palmarès des ventes de 2017. Pas plus de 19.000 € pour la vente la plus importante de l'année, un recueil de nouvelles de J.D. Salinger, accompagné, dans le palmarès, par un ouvrage de René Descartes et un autre de Rabelais, illustré par Dali. Par ailleurs, le marchand a annoncé l'arrêt du référencement des livres numériques, ce qui semble plutôt logique...

Nine Stories, de J.D. Salinger, meilleure vente de l'année 2017 sur AbeBooks

2017 est terminé, et les différents sites du groupe Amazon font leur bilan : après la plateforme principale, au tour d'AbeBooks, dédié à la vente de livres de collection. En tête du top 15 établi par le site, on retrouve l'écrivain américain J.D. Salinger avec le recueil de nouvelles Nine Stories, publié le 1er mai 1953 chez Little Brown & Company. L'édition proposée par AbeBooks était celle de l'éditeur, en témoigne le calcul du nombre de mots sur la dernière page... L'ouvrage a été vendu pour 18.700 € environ.

Vient ensuite une affiche de 1985 présentant l'exposition commune Warhol vs Basquiat, avec les deux artistes présentés en boxeurs, façon Ali et Foreman. Montant de la vente, 17.200 €, qui s'explique selon AbeBooks par la vente d'un tableau abstrait sans titre de Jean-Michel Basquiat pour 110,5 millions $ en mai 2017, ce qui a fait flamber les prix autour de son œuvre... et de ses produits dérivés.

On trouve ensuite le livre A Voyage Round Great Britain, Undertaken in the Summer of the Year 1813, and Commencing from the Land's-End, Cornwall, de Richard Ayton et William Daniell, considéré comme un des livres les plus importants de la topographie britannique. Il présente ainsi les côtes de l'île, et a été vendu pour 16.000 € environ.



L'œuvre majeure du frère dominicain Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, se retrouve en 4e position, vendue pour 15.700 €. Il remonte, selon AbeBooks, à 1473, et il est sorti de la presse de la proto-imprimante de Strasbourg. Pour clore le top 5, Les Passions de l'âme de René Descartes, cédé pour environ 14.500 € : cette édition originale, publiée par Henry Le Gras, remonte à 1649.

Songes Drolatiques de Pantagruel Speculum Historiale de Vincent de Beauvais

Citons également Les Songes Drôlatiques de Pantagruel, à l'origine une série de 120 gravures publiées par Richard Breton en 1565 sous le nom de François Rabelais : l'édition vendue pour 14.000 € environ date de 1973 et a été établie par Salvador Dalí lui-même, qui a adapté 25 des images d'origine...

L'intégralité du classement est disponible à cette adresse.

Autre annonce de la maison-mère Amazon : à partir du mois prochain, le moteur de recherche d'AbeBooks n'affichera plus de livres numériques et autres fichiers PDF dans ses résultats de recherche. C'est à se demander ce qu'ils faisaient là, tout simplement...