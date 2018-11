Les Mémoires d’un fou de Gustave Flaubert entrent à la BnF

Les sessions de vente de la fameuse collection Artistophil se sont terminées la semaine dernière, et la Bibliothèque nationale de France, établissement patrimonial, était bien sûr au rendez-vous. Plusieurs pièces ont rejoint les collections de la BnF, dont le manuscrit autographe des Mémoires d’un fou de Gustave Flaubert, matrice de L’Éducation sentimentale.

Flaubert a 17 ans quand il se lance dans la rédaction de sa première œuvre littéraire à proprement parler : en 1838, il offre à son plus proche ami d’alors, Alfred Le Poittevin, le manuscrit brut de Les mémoires d’un fou (la première édition imprimée portera le titre sans l’article de manière erronée) ; récit initiatique, fortement autobiographique, considéré comme la « matrice » de L’éducation sentimentale, on y peut lire déjà tout ce qui fera le génie flaubertien.

Théâtre, musique et cinéma

Lors de ces ventes, la Bibliothèque a pu acquérir le manuscrit autographe des Mémoires d’un fou de Gustave Flaubert, matrice de L’Éducation sentimentale, dont le manuscrit est conservé dans les collections. C’est un manuscrit d’une importance considérable, celui où Flaubert raconte sa rencontre, jeune homme, avec Mme Schlésinger, qui deviendra Mme Arnoux dans le roman.La BnF a également acquis une oeuvre mythique, le manuscrit autographe du scénario de Quai des Brumes de Jacques Prévert, qui prend place au côté du manuscrit de Marcel Carné pour le film que la Bibliothèque possède déjà.Un carnet autographe de Victor Hugo, 26 feuillets avec 2 dessins, vient compléter le fonds très important conservé au département des Manuscrits de la BnF, Victor Hugo ayant légué, par testament, l’intégralité de ses papiers à la Bibliothèque Nationale. Il s’agit d’un document rare car c’est un carnet de la maturité, daté du 15 juin au 31 décembre 1872.La BnF a acquis 23 classeurs de lettres, photographies, dessins, programmes, contrats, provenant des archives de Victor Ullmann, administrateur du Théâtre Sarah Bernhardt : ils contiennent notamment de nombreux autographes de l’actrice, sa correspondance avec Alexandre Dumas fils, Lucien et Sacha Guitry, André Antoine ou Victorien Sardou ainsi que des dessins de costumes qui correspondent au fonds de costumes du théâtre Sarah Bernhardt que possède la BnF.Les fonds de la Bibliothèque sur le théâtre s’enrichissent également du manuscrit autographe de L’Ours et la Lune, importante farce pour marionnettes signée Paul Claudel en 1917. Dans le domaine de la chanson, la BnF fait l’acquisition exceptionnelle d’un cahier de Jacques Brel, une pièce unique, témoignage très important sur la genèse de nombreuses chansons, et sur « Amsterdam » tout particulièrement. La BnF a acquis également le texte manuscrit de la chanson « En avant la zizique » de Boris Vian.Plusieurs manuscrits de Marcel Pagnol viennent enrichir les fonds de la Bibliothèque : les manuscrits autographes de Topaze, de la pièce et de sa préface, et le manuscrit autographe de César. Enfin, le manuscrit de Zazie dans le métro de Raymond Queneau vient compléter cet ensemble d’acquisitions majeures.