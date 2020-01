Les musées de Paris numérisent plus de 100 000 œuvres de leurs collections

< >

La Tourgue en 1835. Victor Hugo. 1876. Musée Carnavalet, Maison de Victor Hugo. Portrait d’Ambroise Vollard. Paul Cézanne. 1899. Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Portrait de George Sand. Auguste Charpentier. Entre 1837 et 1839. Musée de la Vie romantique.

Paris Musées franchit ainsi une étape de plus dans le développement de sa politique numérique et renforce son action en faveur de l’accès à l’art et à la culture envers le plus grand nombre.L’ensemble des productions proposées est mise à disposition sur le portail de collections de Paris Musées ou via des applications dédiées en Open Content, c'est-à-dire disponibles gratuitement et sans restriction. Toutes bénéficiant de la licence reconnue internationalement Créative Commons Zero (CCØ), il est ainsi possible de les réutiliser sans restriction technique, juridique ou financière, que ce soit pour un usage commercial ou non.Joint à cette politique de libre accès, Musées Paris entend également poursuivre son rôle de médiation de l'art en sensibilisant tout internaute souhaitant se procurer une œuvre à la bonne pratique d’utilisation des images.Ainsi chaque reproduction téléchargée sera accompagnée d’un fichier comprenant une charte explicative des Creative Commons, ainsi que la notice de l’œuvre. Musées Paris invitant par là-même tout un chacun à non seulement citer sa source, mais à le faire en toute connaissance de cause.Les œuvres libres de droit sont mises à disposition dans un format haute définition (3000 pixels). Quant à celles n’étant pas encore tombées dans le domaine public, elles ne sont visibles qu’en tant qu’illustrations sur le site, en basse définition.Déjà utilisée par d’autres musées dans le monde, à l’instar du Rijksmuseum à Amsterdam ou du Metropolitan Museum à New York, la licence CCØ est pour la première fois adoptée par une institution muséale en France.Avec cette ouverture sur le numérique Musées Paris entend ainsi contribuer à valoriser à la connaissance des collections municipales tant en France qu’à l’étranger en accroissant leur visibilité.Entreprise en partenariat avec Wikimedia France, acteur associatif engagé dans le partage de la connaissance, cette initiative vient compléter l’offre numérique de Paris Musées comme impression 3D, le GigaPixel ou le portail des collections.