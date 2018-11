Les oeuvres et inédits de Saint-Exupéry révèlent Antoine l'amoureux

Ce 15 novembre, les éditions Gallimard publieront dans leur collection Quarto les œuvres d'Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince et de Vol de nuit. Soit 1680 pages au sein desquelles on découvrira une facette encore méconnue de l'écrivain : le jeune homme amoureux, pendant les années 1920, de Louise de Vilmorin, pour laquelle il écrira des pages de poèmes et de textes en prose.

20 ans après la publication du tome II des Œuvres complètes de Saint-Exupéry en Pléiade, une édition plus accessible sera disponible en librairie à partir du 15 novembre. L'édition Quarto des œuvres complètes de l'auteur, établie et présentée par l'éditeur Alban Cerisier, sera vendue au prix de 32 €. On y retrouvera les romans, du Petit Prince à Pilote de guerre en passant par Terre des hommes, mais aussi des lettres et témoignages.

Un parcours biographique se dessinera ainsi dans l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, à l'aide de nombreux documents méconnus ou inédits. Par ailleurs, ce volume sera le premier de la collection Quarto à bénéficier d'illustrations en couleurs.



On découvrira aussi dans cet imposant recueil un ensemble inédit de poèmes et de texte en prose datant des années 1920 écrits pour sa fiancée Louise de Vilmorin, dite Loulou. Louise de Vilmorin (1902-1969), tout juste 20 ans, tombe amoureuse d'Antoine de Saint-Exupéry, pas encore écrivain, mais déjà pilote marqué par les vols avec une fracture du crâne en rétablissement.

Loulou et « Tonio » se fiancent, mais la famille, et en particulier la mère, de Louis de Vilmorin, s'oppose à une union avec un jeune homme sans le sou. « Diminuée par une tuberculose osseuse qui l'avait frappée à la hanche et qui lui laissera à vie une légère claudication, la jeune fille n'était pas encore dotée d'un caractère assez fort pour résister en même temps à la maladie et à la prudence maternelle. Les fiançailles sont rompues après seulement quelques mois, Antoine de Saint-Exupéry replongera alors dans une profonde tristesse », peut-on lire dans le recueil.



De cet épisode malheureux naitront nombre de textes, qui viendront contraster avec les poèmes adressés à Loulou. Cette dernière prêtera quelques-uns de ses traits de caractère au personnage de Geneviève dans Courrier Sud. « Mais jamais, jusqu'à la fin de sa vie et malgré de nombreuses relations sentimentales, Antoine n'oublia Loulou, son grand amour de jeunesse.. Il continuera de lui écrire durant de nombreuses années. »



Le volume comprend : Courrier Sud, Vol de Nuit, Terre des hommes, Pilote de guerre, Le petit prince et Citadelle.

Du 30 novembre 2018 au 26 janvier 2019, une exposition de dessins, manuscrits et éditions autographiées est organisée à la Galerie Gallimard (30/32 rue de l’Université 75007 Paris), à l'occasion de la parution du recueil.



Antoine de Saint Exupéry - Du vent, du sable et des étoiles : oeuvres - Collection Quarto, Gallimard - 9782072742422 - 32 €