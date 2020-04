Les poètes et l'épidémie : “Peste, que la peste est à craindre  !”

Eugen Holländer, Die Karikatur und Satire in der Medizin

par Nicolas Grenier





Clker-Free-Vector-Images





« Priez, frères, priez Notre-Dame qui veille

De l’âme et du regard au-dessus de Marseille !

Priez, frères, priez et la nuit et le jour ! »



« Cette source de mort, cette homicide peste,

Ce Péché, dont l’Enfer a le monde infecté. »



« Peste, que la peste est à craindre ! »

« À la merci du Ciel en ces rives je reste,Où je souffre l’hiver froid à l’extrémité,Lors que l’été revient, il m’apporte la peste. »Prosopopée d’Ostende, François de Malherbe (1555-1628).Les pandémies jouent avec la vie des hommes. En pleine Première Guerre mondiale, la grippe espagnole ravage la population, par vagues, que l’on soit roi, soldat, infirmière. Dans les morgues et les rues en Europe, en Amérique et en Asie, les cadavres s’amoncellent. Cette maladie est, par essence, poétique, car elle fait le visage tout bleu, une cyanose. Les victimes crachent du sang, comme les couleurs d’un tableau fauve ou expressionniste.Blessé de guerre dans l’armée française, Guillaume Apollinaire a un remède de grand-mère, pour lutter contre cette maladie : « Plonger immédiatement le linge contaminé par les malades dans une eau très savonneuse qui sera ensuite portée à ébullition de façon à détruire les germes de la contagion. » Le 9 novembre 1918, le poète de la modernité jette son dernier souffle dans sa mansarde du 202, boulevard Saint-Germain, à l’âge de trente-huit ans.L’autre grand fléau de l’Humanité est la tuberculose, avant qu’Albert Calmette et Camille Guérin n’inventent, pour l’Institut Pasteur, une potion magique, que l’on connaît sous le nom de vaccin BCG. Certains poètes romantiques peuvent faire, de façon morbide, l’éloge de ce « mal du siècle ». L’Anglais John Keats et les Allemands, Friedrich von Schiller, Novalis et sa fiancée Sophie von Kühn, en meurent à la fleur de l’âge, l’un à Rome, l’autre à Weimar, le dernier à Weissenfels.En France, la tuberculose fait son lit dans les poumons de poétesse. Thérèse de Lisieux expire le 30 septembre 1897 à l’infirmerie du carmel, à l’âge de vingt-quatre ans. Au seuil de l’agonie, la jeune femme s’écrit : « Jamais je n’aurais cru qu’il était possible de tant souffrir ! Jamais ! Jamais ! » Quelques années auparavant, sous la Troisième République, une autre poétesse Louisa Siefert, lyonnaise et protestante, s’éteint à trente-deux ans.Au XIXe siècle, des poètes maudits, Jules Laforgue ou encore Aloysius Bertrand, sont, aussi, victimes de cette « peste blanche ». Dans un « paysage affligé de tuberculose », le poète « légendaire » quitte l’Impératrice à Berlin à la fin de l’été 1886. Après son mariage avec la jeune Anglaise Leah, le poète en meurt, le 20 août 1887, à l’âge de 27 ans. Jules Laforgue avoue à sa sœur Marie : « Ces trois mois de fièvre, ces journées au lit, ces quintes de toux, tout cela m’a assommé comme une pauvre bête. »Le terrible mal atteint son épouse qui disparaît peu de temps après la mort de son mari. Avant de mourir à l’hôpital Necker le 29 avril 1841, Aloysius Bertrand peaufine son Gaspard de la nuit. Du fond de son lit, il déclare : « J’ai un pied et demi dans la fosse, mais je suis tranquille et résigné comme un malade. »L’autre grand fléau a pour nom le choléra. À Paris, l’été 1832 est particulièrement meurtrier. Alors qu’un drapeau noir flotte sur la statue d’Henri IV, le poète romantique Henri Heine écrit : « C’était un bourreau masqué qui marchait dans Paris, escorté d’une invisible guillotine. » À Marseille, porte du paradis et de l’enfer, le poète inconnu, André Thévenot, invoque le Seigneur, dans ses Méridionales, poésies intimes de 1835, face au « monstre de débauche » qui fait des « orphelins » et de « pauvres mères » :Dans le sud de l’Italie, l’Allemand August von Platen fuit Naples. Il meurt à Syracuse, à l’âge de trente-neuf ans, alors que cette « peur bleue » fait des ravages à Berlin, à Vienne, à Londres.Depuis la Rome antique, le plus grand des maux traverse toutes les civilisations. Dans ses « sonnets chrestiens », Jean Ogier de Gombaud l’atteste :Tant de poètes témoignent des ravages de cette « mort noire », du poète médiéval gallois, Dafydd ap Gwilym, à l’Américain Philip Freneau face à la peste de Philadelphie en 1793. Depuis le Moyen-âge disparaît toute une légion de poètes, en France, Gautier de Châtillon, en Italie, le Florentin Matteo Frescobaldi.La « gentile, vertueuse & toute spirituelle » poétesse lyonnaise, Pernette de Guillet, meurt de la peste à l’âge de vingt-cinq ans, laissant quelques « rymes », de façon posthume. Dans cette pièce de circonstance, « le Grand Corneille » sonne le glas des funérailles :