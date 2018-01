Les poissons exotiques et étranges de Samuel Fallours

Engagé comme simple soldat au service de la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales, Samuel Fallours aura la chance de voir de ses propres yeux certains des poissons les plus colorés du monde. Au début du XVIIIe siècle, il répertorie les poissons exotiques de l'océan Indien et réalise d'époustouflants dessins, que l'on peut retrouver dans Poissons, écrevisses et crabes, un des ouvrages fondateurs de l'ichtyologie, la science des poissons...

Éditeur, Louis Renard était aussi un traître, espion au service de la Couronne britannique. Comme preuve de sa loyauté, il offre au roi Georges Ier, en 1719, un ouvrage richement illustré, intitulé Poissons, écrevisses et crabes de diverses couleurs et figures extraordinaires que l'on trouve autour des îles Moluques et sur les côtes des terres australes...

Une fois cet imposant titre lu, on découvre dans cet ouvrage les impressionnantes illustrations de Samuel Fallours, réalisées d'après des modèles vivants observés sur l'île d'Ambon, dans l'archipel des Moluques, aujourd'hui territoire de l'Indonésie. Entre 1706 et 1712, Fallours réalise ces dessins pour la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales.

Si la plupart des illustrations sont scientifiquement valables, on trouve aussi quelques bizarreries, pour rester aimable vis-à-vis de Fallours. Parmi les planches, on découvre ainsi... une sirène, ou « sirenne », selon l'orthographe utilisée. « Il poussait de temps à autre des petits cris comme ceux d'une souris », précise Fallours, qui déplore que l'animal soit mort en captivité, à force de refuser la nourriture qu'on lui proposait.

L'ensemble du livre, qui présente de nombreuses gravures à l'eau-forte coloriées, est disponible dans la bibliothèque numérique Gallica.