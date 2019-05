Les secrets du manuscrit de Voynich enfin dévoilés ?

Il s’agirait selon le chercheur d’une langue proto-romane, sorte de chaînon manquant entre le latin et les langues romanes que nous connaissons aujourd’hui (le français, l’espagnol, le portugais, l’italien etc.). Cette langue vernaculaire était selon lui en vigueur dans le bassin Méditerranée au Moyen-Âge, avant de progressivement disparaître, sans laisser de trace, les documents écrits officiels étant en latin.De fait, l’alphabet utilisé dans le manuscrit de Voynich regroupe des symboles connus et d’autres inconnus, qui avaient laissé les scientifiques dans l’embarras, suscitant de nombreuses théories. Récemment encore, des chercheurs turcs affirmaient que le texte était en réalité une transcription phonétique du turc.Avant cela, il avait été question de sino-tibétain, d’arabe ou d’hébreu ancien, comme ActuaLitté l’expliquait dans un précédent article. Tout ce que l’on savait, grâce à une datation au carbone 14, c’est que le texte datait du quinzième siècle.Gerard Sheshire va jusqu’à révéler une partie du contenu du manuscrit. Dans son article , le chercheur écrit : « Les traductions révèlent que le manuscrit est une somme d’informations sur les remèdes à base de plantes, les bains thérapeutiques et l’astrologie (…). Le manuscrit a été compilé par une dominicaine comme ouvrage de référence pour la cour royale à laquelle son monastère était rattaché ». En l'occurrence, Marie de Castille, reine d’Aragon de 1416 à 1458.Cette découverte devrait permettre aux chercheurs qui le souhaitent de se pencher plus en détail sur le texte de 200 pages et son contenu. C’est en tout cas tout le mal qu’on leur souhaite.