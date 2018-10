Les sources de Bram Stoker pour écrire Dracula retrouvées

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)







Les carnets de notes de Bram Stoker avaient déjà révélé sur quels ouvrages il s'était appuyé pour donner naissance à Dracula, le prince des vampires et l'un des personnages les plus mythiques de la littérature moderne. Pour l'écriture de son roman, qui sera publié en 1897, Stoker avait consigné des centaines de phrases, des bribes de textes qu'il trouvait intéressantes pour inspirer son récit.

La London Library a retrouvé 26 ouvrages parmi les sources évoquées par ce carnet, et, après inspection minutieuse par un professeur de littérature anglaise de l'université d'Exeter, Nick Groom, il s'avère que ces livres sont sans aucun doute les exemplaires de Stoker. D'ailleurs, le corpus fait état des observations de Stoker, et permet d'en apprendre plus sur les thèmes et formulations qui l'ont interpelé dans ces livres.

Sans surprise, les livres consultés ont un rapport direct avec les éléments qui forgeront la légende de Dracula : on retrouve un livre sur la Transylvanie, Transylvania : its products and its people, de Charles Boner, Round About the Carpathians d'A.F. Crosse, ou encore Necromancy - Divination of the Dead, de Thomas Browne. L'un des livres traite aussi des loups-garous...

La fiche d'inscription de Stoker à la London Library Extrait du livre de Sabine Baring-Gould, Book of Were-Wolves Extrait du livre de Sabine Baring-Gould, Book of Were-Wolves

Selon les carnets de Stoker, il aurait utilisé 32 livres pour documenter son écriture de Dracula — au moins. La direction de la bibliothèque avait bien entendu remarqué que l'écrivain britannique était un usager de la bibliothèque, mais ne pensait pas qu'il s'était appuyé sur plusieurs ouvrages du fonds. Notons au passage que Bram Stoker, pas vraiment respectueux, n'a donc pas hésité à écrire sur les livres de la bibliothèque...

Enfin, preuve définitive de l'attachement de Stoker à la London Library pour l'écriture de Dracula, son inscription dura 7 ans exactement, entre 1890 et 1897, année de la publication de son chef d'oeuvre, souligne l'établissement.