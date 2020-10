Les voisins du 12 bis, une fiction audio pour apprendre le français

Composée de 13 épisodes, bilingues français/anglais et français/persan, la série Les voisins du 12 bis plonge l'auditeur dans la vie d'un immeuble parisien. Elle raconte la quête d'un groupe d'amis et de voisins pour retrouver une jeune femme qui les a subjugués par sa voix et ses chansons engagées.Cette production soutenue par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France permet dans chaque épisode « de découvrir un parcours d'exercices autocorrectifs ainsi que des fiches pédagogiques et des exercices complémentaires sur RFI Savoirs pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne ».Disponible depuis le 7 octobre, la série audio Les voisins du 12 bis est complétée par une bande dessinée sur Instagram, en version animée et sonorisée, ou au format PDF.La série audio est accessible à cette adresse