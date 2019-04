Lire et écouter Michelle Obama : un remède qui restaure la confiance en soi

Ce 8 avril 2019, la National Literacy Trust (NLT) et la maison d'édition Penguin Random House ont annoncé le lancement d'une ressource pédagogique gratuite en lien avec les mémoires de Michelle Obama, Becoming (Devenir en français, traduit de l'anglais par Odile Demange et Isabelle D. Taudière). Elle vise à renforcer les compétences en littérature, en leadership et la confiance des élèves du secondaire au Royaume-Uni.





Michelle Obama (U.S. Department of Agriculture - CC BY 2.0) Michelle Obama (U.S. Department of Agriculture - CC BY 2.0)



« Michelle Obama est l'une des femmes les plus emblématiques et les plus convaincantes de notre époque, a déclaré Billie Dunne, le gérant du programme, sur le site de la NLT . Nous sommes très heureux d’avoir fait équipe avec Penguin pour transmettre les mots inspirants et les puissants messages de l’ancienne Première Dame [des États-Unis] sur l’importance de l’éducation, de la confiance en soi et de la communauté dans les salles de classe du Royaume-Uni ».

Aider la jeunesse à mieux se construire



Cette nouvelle ressource pédagogique a été conçue pour les jeunes élèves du secondaire afin de développer leur potentiel et leur confiance en eux. Les documents mis à leur disposition permettent également d'améliorer leurs capacités de lecture, d'écriture et leur aisance à l'oral.



Parmis eux, nous pouvons retrouver des extraits de Devenir, une partie du dernier discours de Michelle Obama en tant que Première Dame des États-Unis, ainsi qu'un lien vidéo du Penguin Talks de Michelle Obama avec les étudiants de l'école Elizabeth Garrett Anderson School à Londres.



Cette initiative se consacre à prolonger le projet Words for Work: Women in Leadership, lancé l'année dernière par la NLT en partenariat avec Lancôme. Le programme tend à aider les jeunes femmes à acquérir les compétences en alphabétisme considérées comme nécessaires pour leur évolution dans la société.



« Nous espérons [grâce à ce programme] donner à toute une nouvelle génération de jeunes les moyens d'utiliser et de développer les compétences en littératie dont ils ont besoin pour mener une vie heureuse et réussie. »