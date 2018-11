Littérature, beaux-arts, sciences : Collections Aristophil, enchères d'exception

Une nouvelle session de ventes débute en Novembre, dispersant un partie des fabuleuses collections bibliophiliques. Du 14 au 19 novembre prochain, les cinq vacations proposeront des oeuvres sur les thèmes de la littérature bien évidemment, mais aussi des Beaux-Arts ou, pour la première fois, des sciences. C'est ainsi que nous voyagerons entre les éditions originales de Molière ou Rousseau, les écrits de Casanova ou de Balzac, de René Char ou de Gainsbourg, de Prévert, de Galilée ou de Marie Curie.



Jean Jacques Rousseau - Lettres de deux amans - vers 1760-62 - Est. 400 000/500 000 €

Jean de la Fontaine - Fables choisies - 1755-1759 - 4vol. - Est. 30 000/40 000 €

Molière - L'école des Femmes - 1663 - Est. 8 000/10 000 €



La première vente (Vente N°10) sera consacrée aux livres rares, aux éditions originales, et aux manuscrits, du XVIIe à la fin du XIXe siècle. C’est ainsi que l’on pourra contempler Les Roses de Redouté, les classiques de Molière (Arpagon, Scapin ou Arnolphe s’y présenteront dans leurs atours originaux), de Perrault, ou cet exemplaire remarquable par son histoire des Fables de La Fontaine. Ou encore cet étonnant opus de Vauban, créant rien de moins que le principe de l’impôt sur le revenu. Les romanciers du XIXe seront notamment illustrés par une première édition assortie d’émouvants envois autographes d’Honoré de Balzac à sa sœur ou à sa mère, de George Sand à Musset ou encore de Flaubert à une lectrice.



À côté de plusieurs correspondances des sulfureux marquis de Sade et Casanova, grands tragédiens comme Racine, poètes et conteurs comme Goethe ou La Fontaine, et grands penseurs tels Descartes, Kant, Voltaire, d’Alembert, Diderot et Rousseau y seront réunis. Ainsi, de ce dernier, l’on retrouvera le manuscrit de La Nouvelle Héloïse et la correspondance du philosophe avec Madame d’Épinay.





Gustave Flaubert - Les mémoires d'un fou - Manuscrit - 1838 - Est. 300 000/350 000 €

Joris-Karl Huysmans - À rebours - 1903 - Est. 50 000/60 000 €

René Char - Artine - 1930 - Est. 80 000/100 000 €

La deuxième vente (Vente N°11), elle aussi consacrée à la littérature, fera la part belle à de beaux livres du XXe siècle, d’une part des éditions originales, d’autre part des livres illustrés, publiés entre 1878 et 1987. Des premiers, figurent notamment la rarissime plaquette de Joris-Karl Huysmans intitulée Sac au dos, publiée à seulement 10 exemplaires sur papier de Chine, l’exemplaire de Salvador Dalí d’Artine de René Char, ou encore La Condition humaine de Malraux, dédicacé à Louis-Ferdinand Céline. Des seconds, figurent un exemplaire du Bestiaire ou cortège d’Orphée de Guillaume Apollinaire illustré par Raoul Dufy, Le Plafond de l’opéra de Paris de Lassaigne, illustré par Chagall, sans doute le plus précieux des exemplaires, celui d’André Malraux. Et le manuscrit de Flaubert Les mémoires d'un fou (qui furent la "matrice" de l'Éducation Sentimentale), celui des Caves du Vatican de Gide ou encore celui du Chant du monde de Giono seront sans nul doute les fleurons de cette vente.







Alfred Hitchcok - Stage Fright - Storyboard - Vers 1949 - Est. 50 000/60 000 €

Jacques Prévert - Quai des brumes - Manuscrit - 1937 - Est. 100 000/150 000 €

Orson Welles - film Le procès - Manuscrits de travail - 1962 - Est. 20 000/30 000 €

La vente N°12, placée sous le thème des Beaux Arts, abordera les arts vivants : théâtre, chanson et cinéma s’y retrouvent pour exposer manuscrits, épreuves corrigées ou écrits en lien avec les auteurs qui ont marqué l’histoire moderne du théâtre avec leurs pièces mémorables : Victor Hugo, Raymond Queneau, Marcel Pagnol, Sacha Guitry, Jean Cocteau... Le 9e art sera représenté de façon importante. De Jacques Prévert, figure le manuscrit du mythique Quai des Brumes, qui sera adapté au cinéma par Jean Carné en 1939, et du « maître du suspens », Alfred Hitchcock, c’est le storyboard du film Le grand alibi tourné en 1951 qui est présenté. Entre « poésie pure » et « art mineur » comme le soutenait Serge Gainsbourg ( avec le manuscrit de Je t’aime moi non plus présenté lors de la vente ), la chanson est évoquée également avec les manuscrits de travail de monuments tels que Le Port d’Amsterdam par Jacques Brel ou Les feuilles mortes de Prévert, dont les paroles sont immortalisées par la voix d’Yves Montand en 1949. Ou encore cet étonnant manuscrit d’Orson Welles, abondamment illustré, de l’adaptation qu’il fit du Procès de Kafka.







Galileo Galilei et Johannes Kepler - Sidereus nunciu & Dissertatio cum nuncio sidereo - 1610 & 1611 - Est. 18 000/25 000€

Marie Curie - Radioactivité - Manuscrit et 1ère édition - publ. 1935 - Est. 180 000/250 000 €

Charles de Bovelles - Geometrie en francoys - 1511 - Est. 30 000/50 000 €





C’est ensuite au monde des sciences que se consacre la vente N°13 ; Galileo Galilei, Albert Einstein, Marie Curie... Ces scientifiques légendaires seront à l’honneur : de par les découvertes dont ils témoignent et le rôle qu’ils ont joué dans l’histoire de l’humanité depuis le XVIe siècle, ces livres et manuscrits sont aussi remarquables que précieux. Des observations de Galilée (qui présente pour la première fois une cartographie du ciel sur fond noir) aux recherches d’Émilie du Châtelet ou de Marie Curie, en passant par le premier traité de géométrie écrit en français (1511) cette vente célèbre les grandes et petites avancées scientifiques de notre histoire, à travers une multiplicité de disciplines.







Pierre Curie - Lettres autographes signées - 1898-1902 - Est. 40 000/50 000 €

Albert Einstein - Appel à la lutte contre l'Allemagnne nazie - Manuscrit - 1943 - Est. 15 000/20 000 €

Henri Becquerel - Sur le rayonnement de l'uranium - Mansucrit et coffret - 1900 - Est. 15 000/20 000 €

La vente N°14 viendra compléter la précédente, en présentant des manuscrits et des correspondances de toutes les spécialités scientifiques : mathématiciens et physiciens (le marquis de Condorcet, André Ampère, Alessandro Volta, Albert Einstein), architectes (Gustave Eiffel), naturalistes (le comte de Buffon, Alexander Von Humboldt), chimistes et médecins (René-Théophile Laennec, Louis Pasteur, Pierre Curie), neurologues, psychiatres et comportementalistes (Jean-Baptiste Charcot, Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Ivan Pavlov) ou encore inventeurs (Joseph-Ignace Guillotin, Auguste Lumière).







Vente n° 10 : Aguttes - 14 novembre, 14h - LITTÉRATURE - Livres Rares - Écrivains Classiques

Vente n° 11 : Ader-Nordmann - 15 novembre, 14h - LITTÉRATURE - Beaux Livres XXe - Écrivains & Romanciers XIXe et XXe

Vente n° 12 : Drouot Estimations - 16 novembre, 14h - BEAUX-ARTS - Théâtre, chanson, cinéma

Vente n° 13 : Artcurial - 19 novembre, 14h - SCIENCES - De Galilée à Marie Curie

Vente n° 14 : Aguttes • 19 novembre, 16h30 - SCIENCES - De Malebranche à Einstein



Expositions des pièces, à Drouot les 12 et 13 novembre, de 11h à 18h, et le 19 novembre de 11h à 12h.

Ventes à l'Hotel Drouot.