Los Angeles : récompense à qui retrouvera la sculpture perdue de la bibliothèque

Un enjeu de taille

Réalisée aux alentours de 1926 par Bertram Goodhue et Hartley Burr Alexander, et sculptée par Lee Lawrie, la sculpture forme un grand bassin et représente Pégase entouré de scribes de différentes cultures. En 2018 , un ouvrage publié par la journaliste du New Yorker Suzan Orleans, intitulé The Library Book, traitait de l'histoire de la Bibliothèque de Los Angeles et abordait justement le sujet de la disparition du Puits des scribes. Le livre, qui vient d'être publié en France dans une traduction de Sylvie Schneiter aux éditions du Sous-sol, avait alors retenu l’attention du rédacteur en chef du magazine Alta, Blaise Zerega. Lequel, avec l'un de ses journalistes, s'était penché plus avant sur le sujet, donnant lieu à la publication d'un long article.A la lecture de ce dernier, un antiquaire établi en Arizona, FLoyd Lillard, s’était aperçu que l’une de ses dernières acquisitions n’était autre qu’une partie de la sculpture tant recherchée.Déterminés à trouver le reste des pièces manquantes, le magazine Alta et la Bibliothèque de Los Angeles ont récemment annoncé une récompense de 10 000 $ à toute personne apportant son aide à la quête.« Nous sommes ravis d’élargir la recherche et de demander l’aide du public dans cette entreprise », a déclaré Blaise Zerega au Los Angeles Times . « Le puits, quand il a été créé, symbolisait la connaissance, la langue et l’importance des livres . Le rendre à la bibliothèque est un enjeu civique de taille, et représente un rappel de l’importance des mots et de sens en ces temps anxieux. »En parallèle, la rédaction d’Alta a engagé un enquêteur spécialiste du monde de l’art. Mais les quelques pistes restent pour le moment assez vagues. « Nous pensons qu’il y a de fortes chances que ce soit toujours dans la grande région de Los Angeles », peut-il seulement avancer.