Loto du Patrimoine : la bibliothèque Fesch d'Ajaccio, des trésors à découvrir

Une bibliothèque au fonds négligé ?

De grands chantiers en perspective

Dans la liste de 2018, plusieurs maisons d’écrivains se retrouvaient : celle de Pierre Loti, Aimé Césaire et Ivan Tourgeniev . Assez logiquement, on pouvait s’attendre à ce qu’une bibliothèque figure dans la liste des monuments à préserver de 2019.C’est chose faite : la bibliothèque Fesch, située à Ajaccio, comptera parmi les bénéficiaires du Loto du Patrimoine. L’établissement fut fondé par décision de Napoléon III, et inauguré en 1868.« Elle appartient au projet d’Institut d’études voulu par le cardinal Fesch, mais ne fut réalisée qu’après sa mort. Elle a été érigée par les bâtisseurs de la chapelle impériale, qui lui fait face, pour abriter et donner accès à un riche fonds composé de milliers d’ouvrages légués entre autres par le cardinal et par Lucien Bonaparte », indique-t-on.C’est un lieu dont les archives sont encore pleines de secrets : en avril 2018, avait été découvert un ouvrage de 1610, le Thesaurum Hyeroglyphicorum . « Il s’agit du premier livre d’égyptologie. Le Musée de l’Homme en a un exemplaire complet et la BnF (Bibliothèque nationale de France) en a un incomplet, au total, il y en a sept recensés dans le monde dont trois complets », expliquait Vannina Schirinsky-Schikhmatoff, conservatrice.Or, à ce jour, seuls 5 % des documents que compte la bibliothèque ont été inventoriés : de quoi considérer qu’avec un petit coup de pouce financier, Fesch puisse dévoiler bien des trésors encore.« [La] collection, longtemps ignorée, abrite de précieux et rares ouvrages – dont certains uniques au monde — qu’il convient également de restaurer. La bibliothèque, en tant qu’immeuble, et la table et le fonds ancien, en tant qu’objets, sont classés au titre des monuments historiques. »Pour l’heure, les sommes découlant du Loto devraient être investies dans une restauration des lieux. On parle de remettre le chauffage ainsi que les installations électriques aux normes. Le hall d’accueil, le revêtement au sol et la corniche doivent également faire l’objet d’une restauration.Mais les livres ne seront pas oubliés : en effet, 120 manuscrits rares et précieux feront l’objet d’un traitement spécifique, pour les remettre en état.« Ce projet permettra d’assurer la sauvegarde des richesses patrimoniales de la bibliothèque, tout en améliorant leur mise en valeur auprès du public, chercheurs autant que visiteurs d’un jour. L’espace dégagé à l’arrière de la salle permettra de présenter au grand public le fonds ancien », indique le site de la Mission Bern.Lors de l’édition 2018 du Loto du Patrimoine, ce furent 22 millions € que la mission Bern a récoltés, avec 21 millions € versés par l’État en compensation des taxes. En plus du Loto, deux jeux à gratter seront proposés par la Française des Jeux pour 2019.