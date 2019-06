Luca di Fulvio a fait passer le bac d'italien avec “Le gang des rêves”

Le gang des rêves, présenté ici comme La gang dei sogni, en italien dans le texte, était donc à l’épreuve d’italien LV1 pour la session 2019 – indifféremment pour les séries ES, S, L, et L LVO. Et la rencontre avec Christmas Luminata, cet enfant né d’un viol, parti de Naples avec sa mère en direction du Nouveau Monde, dans la folie des années 20, est des plus étonnantes.ActuaLitté avait raconté l’ incroyable histoire éditoriale de cette œuvre de l’écrivain italien, entre France, Italie, Suisse et Allemagne. Paru en 2008, le titre était repris dans une traduction d’Elsa Damien — celle-là même qui avait traduit Elena Ferrante, pardon du peu – par les éditions Slatkine et Cie.Une forme de consécration que de se retrouver ainsi au cœur des épreuves du bac d’italien. En attendant que la série télévisée annoncée en mars 2018 voit le jour…