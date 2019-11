Lumni, la nouvelle plateforme éducative de l'audiovisuel public accessible

Une diversité de contenus pour toutes les matières

Pilotée et co-éditée par France Telévision et l’INA, Lumni a pour ambition de faciliter l’accès à des contenus éducatifs. S’inscrivant dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel public, elle remplace l’offre éducative qui existait depuis 2012, France TV éducation. Gratuite et sans publicité, Lumni s’adresse tant aux enfants et adolescents âgés de 3 à 18 ans, qu’aux enseignants et aux éducateurs pour préparer leurs interventions en classe.Le projet est conjointement porté par Radio France, France média Monde, TV5 Monde, et Arte, avec le soutien de La ligue de l’enseignement, le Clemi et le réseau Canopé.Cette initiative, inaugurée hier par les deux ministres, vient prolonger la mise à disposition du service numérique Educ’Arte . Lancé en 2017 en collaboration avec la chaîne Arte, l’outil pédagogique se déploie au niveau européen et regroupe à ce jour plus de 500 établissements, et plus de 10 000 utilisateurs.Franck Riester, ministre de la Culture, a déclaré hier à la BnF: « La nouvelle plateforme Lumni offre à tous des ressources culturelles, artistiques et éducatives de qualité et sécurisées. Elle relève avec panache le triple défi de l’émancipation culturelle, de la pluralité et de l’innovation. Les arts et la culture sont une porte sur le monde, sur la connaissance, sur l’autre, mais aussi une source d’épanouissement et d’émancipation pour tous. »Pour Jean Michel Blanquer, Lumni est « un vecteur de savoir sur tous les temps de l’enfant : en classe, à l’appui du travail du professeur, en famille, sur le temps périscolaire — notamment dans le cadre du plan mercredi — et pendant les vacances. Lumni est la traduction concrète d’une ambition partagée : transmettre à chaque enfant le goût du savoir, le goût de la culture et la confiance en soi. »La plateforme offre à ce jour 10 000 contenus pédagogiques réalisés par des professionnels de l’éducation, et sera enrichie quotidiennement. Chacun d’entre eux est classé en fonction des différents niveaux scolaires, depuis le primaire jusqu’au lycée.Ayant pour ambition d’offrir un outil éducatif qui familiarise et donne un meilleure accès à la culture numérique, les contenus embrassent l’ensemble des matières du programme scolaire. Ils se déclinent en divers formats, de la vidéo aux jeux interactifs.Ainsi le français tout comme la littérature ont-ils donc tout droit de cité. Outre des articles classiques sur l’histoire littéraire, on trouve des vidéos d’interventions d'écrivains dans des lycées, comme Daniel Pennac ou Chloé Delaume. Ou encore des conseils de grammaire donnés sur le ton humoristique, tel, notamment, le tutoriel proposé par le chanteur Kamini.Des modules sont quant à eux consacrés à la pratique de l'écriture et à la valorisation de la lecture. L'un d'entre eux est proposé en partenariat avec l’émission littéraire La Grande librairie, qui a lancé début septembre un concours de lecture à voix haute destiné à l’ensemble des collégiens et lycéens de France, baptisé Si on lisait... à voix haute !Pour accéder à la plateforme , c'est ici.