Macron au Vatican : le Pape élargira-t-il les horaires de la bibliothèque ?

C’est après tierce, mais avant sixte qu’Emmanuel Macron sera reçu dans la grande bibliothèque du Vatican par le Pape François. Depuis sa visite à la médiathèque des Mureaux, en février dernier, c’est la première fois que le président français remet les pieds dans un établissement. Enfin...



Salle Sixtine de la Bibliothèque apostolique vaticane — Maus-Trauden, CC BY SA 3.0



C’est dans l’une des plus anciennes bibliothèques du monde qu’Emmanuel Macron sera reçu par le pape François. Officialisée en 1475, durant le pontificat de Sixte IV (comme quoi, il n’y a pas de hasard), celle-ci est publique. Jean-Paul II lui avait notamment donné pour mission de « mettre à la disposition du Saint-Siège et des chercheurs du monde entier les trésors de culture et d’art ».

La bibliothèque vit le jour avec le retour des papes à Rome – celui de Gregoire XI en 1378 – impliquant qu’il faille établir un lieu de stockage pour les documents qu’abriterait le Saint-Siège.

Alors qu’elle reste continuellement alimentée, elle compte plus de 1,6 million de livres antiques et modernes, mais également plusieurs milliers d’incunables – ainsi que des manuscrits, archives, estampes et gravures. Son plus célèbre hôte est sans nul doute le Codex Vaticanus, daté du IVe siècle. Selon toute vraisemblance, le pape Nicolas V, qui en fut le cofondateur, l’avait adjoint aux collections vers 1451.

À ce jour, il s’agit certes d’une bibliothèque d’État – celui du Vatican –, mais elle n’est accessible que pour les chercheurs et universitaires disposant d’une lettre de présentation. On peut toutefois en consulter une partie du catalogue en ligne : depuis des années maintenant, une entreprise de numérisation a été mise sur pied, pour fournir un plus large accès.





crédit Biblioteca Vaticana



Ce 14 juin, la bibliothèque s’est d’ailleurs vu remettre des mains de l’ambassadrice américaine, Callista Gingrich, une lettre incunable, écrite de la main de Christophe Colomb, que les États-Unis détenaient. Il s’agit de l’Epistola de insulis nuper inventis, racontant la découverte de l’Amérique. Elle était arrivée au Vatican lors de la visite de la reine Christine de Suède, mais volée et revendue en 2004 à un antiquaire qui ignorait tout de son origine.

Bref, Emmanuel Macron rencontrera donc le pape dans ce lieu chargé d’histoire, et la question file-rouge de cette rencontre restera de savoir si le président français demandera à élargir les horaires d’ouverture de l’établissement, soir et week-end, tout en garantissant un meilleur accès aux publics empêchés.

Avec la bienveillance qu’on lui connaît, le pape ne manquera pas de retourner la question au chef d’État, et de s’enquérir de la situation des auteurs, en regard de la réforme du régime social des artistes auteurs...



Car en dépit de la cérémonie au cours de laquelle le président français doit recevoir un titre honorifique, l’habit ne fera pas le chanoine...





Mise à jour, 12 h : On apprend que, par respect pour le protocole en vigueur, Emmanuel Macron est arrivé avec les bras chargés de cadeaux, façon rois mages. En effet, il a offert au Saint-Père un exemplaire d’une édition ancienne, et traduite en italien, du Journal d’un curé de campagne, par Georges Bernanos.

Le roman avait été publié en 1936 chez Plon et l’auteur reçut le Grand prix du roman de l’Académie française la même année. L’édition est assez spectaculaire : une reliure en cuir vert, édition originale de 1949.

Évidemment, la vie de ce modeste homme d’Église ne manquera pas de toucher le pape François : lui-même avait officié en Argentine, dans des conditions de pauvreté certaines.