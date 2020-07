Manuel numérique Max : la “nouvelle génération” d'outils pédagogiques

Belin Education, du groupe Humensis, se jette à l’eau et présente Manuel numérique Max, qui se veut la réponse pour « le monde d’après ». Yves Manhès, directeur de la maison, insiste : « Nous étions loin d’imaginer qu’une pandémie de Covid allait rendre encore plus criant le besoin d’une nouvelle génération de manuels scolaires quand, en 2018, nous avons initié les travaux de conception de ce qui allait devenir le manuel scolaire max. »Au menu, mathématique, SVT, anglais sciences économiques et sociales, français, histoire, géographie, espagnol, physique-chimie ou encore philosophie : autant d’ouvrages destinés aux élèves de lycées, de la seconde à la terminale. En tout, 35 manuels numériques proposés, avec une véritable richesse de contenus.Le livre scolaire repensé s’avance avec plusieurs avantages : facilité d’accès, simplicité de la navigation web, performance de la recherche documentaire, puissance de l’exploitation et du partage des contenus, vision double page, richesse issue d’outils-Labos propres à chaque discipline, actualisation régulière des contenus, animation… n’en jetez plus.Mais surtout, Belin Education affirme avoir fait le choix du collaboratif pour penser son outil. De la sorte, il serait adapté « à 100 % aux pratiques de terrain et à la plus grande liberté d’usage de chaque enseignant ». Au cœur de la démarche, solliciter les professeurs, pour connaître au mieux leurs besoins.Sous la forme d’une application gratuite à télécharger, le manuel devient alors accessible à tout moment, sur différents supports numériques. Et ses mises à jour s’effectuent au fil de l’eau, avec des dossiers d’actualités qui complètent et illustrent les cours.« À la rentrée 2020, ce seront près de 1,5 million d’accès premium aux manuels numériques max de toutes les disciplines de lycée qui seront ouverts auprès des lycéens et des professeurs, clients de nos manuels de lycées. Et pour l’ensemble des 2,2 millions lycéens de France et tous les enseignants, la consultation des manuels numériques max en ligne restera disponible gratuitement », insiste la maison.