Manuel scolaire : tous les Siciliens ne sont pas membres de la mafia

Les accusations et la demande de retrait

Une étymologie incertaine

Les excuses de Mondadori

illustration : Alvaro Tapia CC BY NC ND 2.0

L’édition scolaire italienne fait encore parler d’elle. Après le cas des livres des maisons d’édition Raffaello et Ardea Editrice accusées de racisme , cette fois c’est Mondadori qui est impliquée dans une polémique concernant un manuel pour l’école primaire, Leggere é.Le cas a été déclenché par les mots d’Antonio Ferrante et d’Aurora Ferreri, président et membre de la Direction régionale sicilienne du PD (Parti démocratique – comparable en quelque sorte au Parti socialiste français). Dans une note conjointe, ils déclarent : « Dans un texte scolaire publié par Mondadori, Leggere é, sous Langues et dialectes on trouve les mots “mafia (sicilien)” ».Le terme « mafia », qui pour la région est « synonyme de douleur, de mort et de crime », a été choisi pour représenter le dialecte sicilien, récréant le binôme mafia-Sicile, contre lequel luttent depuis des années membres de la société civile (enseignants, journalistes, simples citoyens), mais aussi prêtres et policiers.Une juxtaposition qui a été jugée maladroite et offensive pour tous les siciliens à tel point que la Région a été contrainte à demander le retrait de l’œuvre du marché : « Nous demandons à la maison d’édition de retirer immédiatement le livre du marché et, en même temps, de présenter des excuses aux Siciliens. »Il faut dire que le texte en question est construit avec une vision pédagogique moderne et multidisciplinaire, qui croise les aspects linguistiques, historiques, philologiques et philosophiques.De plus, la question de la dérivation étymologique du terme « mafia » est très incertaine et débattue. On n’est pas sûrs que l’origine soit sicilienne : selon certaines théories (celles du latiniste Santi Correnti), elle pourrait venir du dialecte toscan. « Une maison d’édition historique et faisant autorité comme Mondadori devrait savoir que l’étymologie du mot mafia n’est pas encore certaine et que, de toute façon, il n’est considéré nulle part comme un terme dialectal », précise encore la note.Dans tous les cas, l’association des mots est grave et la réponse de Mondadori n’a pas tardé à arriver.La maison d’édition Mondadori se défend en disant que le livre en question a été remplacé par la nouvelle édition 2020, dans laquelle l’exemple a été changé. Plus précisément la note indique que « la nouvelle version de l’ouvrage, publiée début 2020 et commercialisé sous le titre Parole in cerchio, intègre déjà une variante de cet exemple précis. Et la version numérique actualisée du texte de 2019 est également disponible sur la plateforme Hub Scuola [plateforme pour la didactique en ligne créée par Mondadori Education et Rizzoli Education] ».Enfin, la maison d’édition « présente ses excuses à tous ceux qui ont été dérangés par ce contenu ».