Manuscrits d'exception : la Fondation Bodmer achève trois ans de mue

illustration : Reliure Hamlet par Dali, collection Bodmer - ActuaLitté CC BY SA 2.0

Trois années de chantier pour finaliser les travaux d’après le projet d’extension dessiné par Mario Botta. Le cabinet Archilab de Lausanne, en charge de cet accomplissement, vient de mettre le point final. Grâce à la collecte de 7 millions de francs, les visiteurs pourront, dès ce 27 septembre, redécouvrir les lieux.Les travaux ne portent cependant pas que sur l’accueil du public : un nouvel atelier de restauration, l’un des plus modernes en Suisse (4 kilomètres linéaires de réserves ultra-sécurisées) abritera la collection de la Fondation — inscrite au registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO. De même, une salle de lecture pour accueillir les chercheurs est aménagée.Une journée portes ouvertes s’organise pour le 27 septembre, entre 10 h et 19 h, avec de multiples visites guidées thématiques — et, pour nourrir le ventre avec l’esprit, un food truck disponible entre 12 h et 15 h.Dans le détail des travaux, indique la Fondation, plusieurs éléments notablesLa conservation de la collection dans des conditions optimales de contrôle de la lumière, de l’humidité et de la température est la préoccupation constante de la Fondation. Une surface de 300 m2 supplémentaire a été ainsi créée afin de pouvoir y préserver les précieux documents et de permettre à la Fondation d’avoir plus de place en vue d’acquisitions futures.La création d’un nouvel atelier de restauration de 80 m2 améliorera les conditions de travail des restauratrices. La pièce a été agrémentée d’une baie vitrée donnant sur une terrasse, laissant ainsi pénétrer la lumière du jour, élément indispensable en restauration, car elle permet de repérer les dommages plus aisément.La Fondation accueille en moyenne plusieurs dizaines de chercheurs internationaux de grande renommée par an pour étudier les papyri, codex et autres ouvrages rares de la collection. Afin de garantir un meilleur accueil à ces chercheurs ou à des séminaires universitaires, et toujours dans un souci de conservation, une salle de consultation d’environ 90 m2 a été créée.À proximité du hall du musée, un espace polyvalent de médiation culturelle (comprenant une petite salle de cinéma) permettra l’accueil des groupes scolaires et des ateliers enfants. De grands oculi d’1,5 mètre de diamètre ont été créés dans la dalle de béton du musée, afin d’amener un éclairage naturel zénithal bienvenu.Ainsi, que la cafétéria et la librairie, pour prolonger l’expérience muséale façon plus plaisante. Et un parking qui rouvrira également pour les visiteurs.