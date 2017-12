Manuscrits et collections : comment cultiver le jardin du patrimoine écrit ?

Depuis plusieurs années maintenant, le ministère de la Culture a initié son Plan d’Action pour le Patrimoine écrit. Ou Pape. Très éloigné du Vatican, ce dernier est piloté par le Service du livre et de la lecture, qui vient de reconduire l’appel à projets national Patrimoine écrit pour 2018. Celui-ci se destine à soutenir les projets concernant les collections patrimoniales des bibliothèques relevant de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale.



En 2004, le Ministère de la Culture ouvrait grand les fenêtres et lissait s’échapper une fumée blanche des bureaux : Habemus Papam. Nous avions un Pape, projet visant à « mieux connaître et d’améliorer les conditions de conservation, de signalement et de valorisation du patrimoine écrit en région ».

Les dossiers sont à remettre avant le 17 mars 2018, et cette année, trois grands champs d’action sont pris en compte :



1. Le signalement de collections de manuscrits, de livres imprimés antérieurs à 1810 et de documents iconographiques



Ces opérations ont vocation à enrichir le Catalogue collectif de France (CCFr) et peuvent prendre deux formes principales :

a) l’inventaire de fonds et de collectionsb) des opérations de catalogage rétrospectif ou de rétroconversion de catalogues existants

Sont exclues les opérations concernant les livres imprimés postérieurs à 1810. Les projets retenus devront permettre, à l’issue du projet, l’intégration des données produites dans les programmes nationaux ou régionaux existants (CCFr, base bibliographique régionale). Les fonds concernés devront obligatoirement faire l’objet d’une fiche descriptive qui sera intégrée au Répertoire national des bibliothèques et fonds documentaires (RNBFD) du CCFr.

2. La conservation des collections

3. La valorisation des collections

Ces opérations peuvent concerner différents niveaux de traitement, depuis les chantiers de récolement et d’estampillage, jusqu’à des opérations de conservation préventive (dépoussiérage, conditionnement) ou curative (désinfection, restauration), etc.



Ces opérations peuvent concerner des projets de médiation, d’éducation artistique et culturelle et d’exposition, etc. Sont exclues les opérations de numérisation et de réalisation de portails numériques.

Les projets doivent être déposés par l’un des organismes suivants :

• une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale,

• ou une structure régionale pour le livre,

• ou un établissement public d’enseignement supérieur, un laboratoire de recherche relevant

de ce type d’établissement ou du CNRS.



Par ailleurs, les projets doivent s’inscrire dans une stratégie pluriannuelle formalisée dans un document programmatique, même succinct (projet d’établissement, projet scientifique et culturel, plan de conservation, projet de bibliothèque numérique de référence, etc.), en lien avec les objectifs nationaux de signalement et de conservation des fonds patrimoniaux.





De manière générale, une priorité sera accordée aux projets à dimension régionale ou interrégionale, associant plusieurs établissements ou collectivités, innovants, présentant une méthodologie clairement définie et pouvant être reprise par d'autres institutions.

Toutes les informations sont à cette adresse.