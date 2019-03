Manuscrits et merveilles : la dispersion des Collections Aristophil se poursuit

Raoul DUFY (1877-1953). Livre d’or du restaurant du Marais (1922-1951) Estimation : 40 000 - 60 000 €



Arthur RIMBAUD (1854-1891) Bonne pensée du matin, poème autographe d’Arthur RIMBAUD ayant appartenu à Paul VERLAINE ; écrit l’été 1872. Estimation : 150 000 – 200 000 €

Jean-Paul MARAT (1743-1793) Manuscrit autographe de son roman, Les Aventures du jeune conte Potowski ; un volume in-4 de 442 pages. Exceptionnel manuscrit du seul roman écrit par le fameux pamphlétaire révolutionnaire. Rédigé vers 1770-1771 en Angleterre où Marat a trouvé une place de médecin- vétérinaire, il ne fut publié qu’en 1847. Estimation : 100 000 - 150 000 €



Deux ventes seront consacrées aux Beaux-Arts, faisant dialoguer dessins et peintures avec des écrits et des correspondances de leurs artistes, une vente reviendra sur la Littérature et enfin, une vente présentera l’Histoire Postale, mettant à l’honneur l’étonnante histoire du courrier alors que Paris est assiégée par les Prussiens.Les deux premières ventes de la session seront consacrées aux artistes, tantôt peintres, tantôt écrivains, mettant en relation dessins et tableaux d’artistes avec les correspondances de leurs créateurs. Autant de noms connus comme Boucher, Delacroix, Ingres, Sisley, Gauguin, Monet, Renoir, Matisse, Picasso, Giacometti, Mirò et tant d’autres... dont on pourra apprécier et découvrir la vie quotidienne ou intime.Lors de la seconde vacation présentée par Artcurial, l’on pourra découvrir une lettre autographe de Rubens ainsi que trois dessins (est. 15 000€ - 60 000 €), alors que ce sont deux carnets de croquis d’Eugène Delacroix illustrant Londres, Westminster ou la campagne anglaise qui sont proposés à la vente. Nous découvrirons comment Gustave Courbet dans une lettre se plaignit auprès d’Hugo du sort politique qui lui était réservé. Autre merveille de cette vente, le Livre d’Or du restaurant Le Marais, véritable catalogue de signatures toutes plus prestigieuses les unes que les autres, avec entre autres une remarquable double page parisienne peinte en 1927 par Raoul Dufy.La vente suivante présentera lettres autographes et œuvres complètes des plus grands noms de la littérature des XIXe et XXe siècles, d’Apollinaire à Beauvoir, en passant par Balzac, Baudelaire, Breton, Céline, Char, Cocteau, Dumas, Éluard, Flaubert, Gide, Hugo, Lamartine, Mallarmé, Maupassant, Musset, Pagnol, Ponge, Proust, Rimbaud, Sand, Sartre, Verlaine, Vian et ZolaElle sera suivie par une vente se concentrant sur nombre de personnages historiques dont les noms, si ce n’est l’histoire nous sont familiers : manuscrits, correspondances militaires, officielles ou intimes, notes, considérations mais aussi peintures, bronzes ou objets personnels qui illustrent les vies des rois ou des reines (François Ier, Catherine de Médicis, Louis XIII et Louis XIV), Napoléon Bonaparte mais aussi Mazarin ou Tocqueville. En ce 250e anniversaire de sa naissance, Napoléon est particulièrement mis à l’honneur à travers cette vacation.La seconde vente historique sera consacrée à des écrits, correspondances, livres ou objets personnels ayant appartenu à des rois, reines, empereurs et impératrices, conseillers, ministres, généraux ou proches de ces hommes et femmes illustres. De Charles IX aux confins du XXe siècle avec Charles de Gaulle et Jean Moulin, des pans de vies jalonnent ce catalogue.L’année prochaine, sera célébré en France le cent cinquantième anniversaire de la naissance du premier Service postal aérien officiel et l’emploi de la microphotographie, qui devaient permettre d’expédier de Paris pendant le siège de 1870 des correspondances officielles et privées et de recevoir des messages de la province non occupée à l’aide de pigeons voyageurs. Ainsi sont nés les « Ballons montés », des courriers transportés par des aérostiers, ainsi que les « Boules de Moulins », des boîtes sphériques en zinc munies d’ailes, jetées dans la Seine et que l’on pensait repêcher une fois passées les lignes allemandes. Cette vente présente un ensemble exceptionnel de lettres expédiées par ces deux moyens pendant la guerre de 1870-1871, ainsi que des documents concernant les sièges de Strasbourg, Metz et Belfort.La dernière vente, et non des moindres, sera consacrée à la Bibliothèque Napoléonienne, composée d’ouvrages reliés « aux Armes ». L’on reconnaît sur les reliures le chiffre de Napoléon sur des ouvrages médicaux, historiques, scientifiques, littéraires ou poétiques. La vacation proposera aussi nombre d’ouvrages aux armes de Joséphine, mais aussi celles de Marie Louise, ou encore les armes d’Alexandre 1er ou Alexandre II.Depuis le 20 décembre 2017, 14 ventes aux enchères des Collections Aristophil ont été orchestrées par les OVA à Drouot, marquées par 3 enchères millionnaires parmi 10 enchères de plus de 500 000 €, 47 préemptions de musées et institutions et un produit total de ventes de 30.6M€.Retrouvez l’ensemble du dossier des collections Aristophil.Calendrier :Vente n° 15 • Aguttes • 1er avril • 14h BEAUX-ARTS • Écrits & Correspondances de peintres ; Impressionnistes & Modernes • Lundi 1er avril à 14h, Drouot, Paris | Experts : Charlotte Reynier-Aguttes et Thierry BodinVente n° 16 • Artcurial • 2 avril • 14h BEAUX-ARTS • Écrits et Œuvres d’Artistes du XVIe au XXe siècle • Mardi 2 avril à 14h, Drouot, Paris | Spécialiste : Guillaume RomaneixVente n° 17 • Aguttes • 3 avril • 14h LITTÉRATURE • Écrivains des XIXe et XXe siècles • Mercredi 3 avril à 14h, Drouot, Paris | Expert : Claude OtereloVente n° 18 • Ader • 4 avril • 14h HISTOIRE • Feuillets d’Histoire • Jeudi 4 avril à 14h, Drouot, Paris | Expert : Thierry BodinVente n° 19 • Aguttes • 4 avril • 16h30 HISTOIRE • Grandes Figures Historiques • Jeudi 4 avril à 16h30, Drouot, Paris | Expert : Thierry BodinVente n° 20 • Aguttes • 5 avril • 14h HISTOIRE POSTALE • Guerre de 1870-1871 • Vendredi 5 avril à 14h, Drouot, Paris | Experts : Alain Jacquart et Mario MordenteVente n° 21 • Drouot Estimations • 5 avril • 16h15 HISTOIRE • Bibliothèque Napoléonienne • Vendredi 5 avril à 16h15, Drouot, Paris | Expert : Dominique Courvoisier