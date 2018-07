Manuscrits : les trésors de l'Abbatiale de Wissembourg en rénovation

Soucieux de protéger les manuscrits qu’elle conserve, l’association des amis de l’Abbatiale a lancé une grande campagne. Objectif : rénover, nettoyer et restaurer les quelque 300 titres de la collection de l’Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul de Wissembourg.









Située à la frontière allemande, elle dispose de trésors — les plus anciens sont datés du XIIIe siècle, mais l’essentiel se situe entre la Renaissance et le XVIIIe siècle. « Ce sont des livres liturgiques (missels et livres de chant) ou bien de théologie qui servaient au culte ainsi qu’à la formation et à l’éducation des moines de l’abbaye », indique l’association.

Ayant voyagé au fil des siècles, principalement après la Révolution française, le fonds avait été abrité en Allemagne. Restituée à la paroisse au siècle dernier, la bibliothèque a pu être reconstituée par l'établissement.

Cependant, plusieurs avanies ont pesé sur leur conservation : « Le temps, les conditions climatiques, les déménagements ainsi que des conditions de stockage peu appropriées ont fait des ravages sur les couvertures de cuir ou de vélin, sur les fermoirs ou bien à l’intérieur des ouvrages. »

Lancé depuis plusieurs mois, le projet de rénovation se poursuit, invitant tout un chacun au don, ou au parrainage, pour accompagner l’Abbatiale dans son projet. Plus d’informations ici.