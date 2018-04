Manuscrits médiévaux, incunables : Empreintes, exposition merveilleuse

La prochaine exposition Empreintes ouvre ses portes dans 10 jours ! Manuscrits médiévaux, incunables, imprimés, cartes… Venez découvrir une centaine de pièces uniques issues pour la plupart du riche fond patrimonial des Bibliothèques de l'ULiège. Plongez dans plus d’un millénaire d’Histoire et découvrez comment l'Homme a mis par écrit sa connaissance du monde au fil de ses découvertes, explorations et expériences. Une première !



Empreintes © Jean Louis Wertz



Pour le bicentenaire de l’Université de Liège, l’exposition « Empreintes » propose un fascinant parcours à travers les trésors écrits de la bibliothèque de l’Université. À découvrir à la Cité Miroir du 21 avril au 20 juillet 2018.



Comment l’homme a-t-il conservé la mémoire de sa propre histoire ? Quels sont ces savoirs et ces œuvres qui ont franchi les siècles et ceux dont la transmission a été interdite ? Comment l’homme a-t-il mis par écrit son état de la connaissance du monde, au fil de ses explorations, de ses expériences ? L’exposition Empreintes interroge le rôle de l’écrit à travers les siècles. Tous ces documents témoignent des circonstances uniques, particulières, où l’homme a changé le cours de son histoire.



Pour interroger le rapport de l’homme à l’écrit, huit facettes de l’écrit sont soulevées dans cette exposition (monde, science, mémoire, contestation, pouvoir, croyances, art, transmission), toutes illustrées par une centaine d’œuvres, de l’Antiquité à nos jours.



Dès sa fondation en 1817, l’Université de Liège a été dotée de fonds anciens importants provenant notamment des bibliothèques de congrégations religieuses de l’ancienne Principauté de Liège. Aujourd’hui, cela représente une collection de plus de 6 725 manuscrits et 565 incunables. Les œuvres exposées proviennent essentiellement des collections des Bibliothèques de l’Université de Liège. Elles sont accompagnées d’autres exemples prêtés par l’Université de Gand, la Ville de Liège, le Musée Wittert et le CEDOPAL.





Évangéliaire Averbode, 1140 © ULiège



En pratique



♦ Du 21 avril au 20 juillet 2018

♦ Du lundi au vendredi : 9h-18h ◊ Samedi et dimanche : 10h-18h ◊ A partir du 1.07 : du lundi au samedi 10h-18h

♦ La Cité Miroir

Place Xavier Neujean 22 – 4000 Liège

♦ +32 (0)4 230 70 50 – reservation@citemiroir.be

www.citemiroir.be

♦ Entrée : 7 € / 5 € / Art. 27 / 3 € scolaire et étudiant ULiège



