Marc Cerdan nommé Secrétaire général de la Fondation Alliance Française

Marc Cerdan aura notamment pour mission d’engager, aux côtés du Conseil d’administration, une nouvelle étape dans la consolidation de la Fondation Alliance Française pour lui permettre de jouer pleinement son rôle, au service des Alliances Françaises, et d’œuvrer au rayonnement et au développement du réseau mondial.Créée en 2007, la Fondation Alliance Française, reconnue d’utilité publique, place au cœur de son action la coordination, l’animation et la régulation du réseau mondial des 834 Alliances Françaises présentes dans 133 pays, qui œuvrent, chaque jour, en faveur de la langue française et des cultures francophones.Marc Cerdan a rejoint la Fondation Alliance Française en septembre 2016 pour y exercer les fonctions de délégué géographique (Amérique latine/ Caraïbes/ Afrique du Nord/ Moyen Orient) et y assurer le suivi des relations institutionnelles. Il a exercé auparavant les fonctions de directeur général de l’Alliance Française de Mexico et de délégué général de la Fondation pour le Mexique.Après une formation en économie et en gestion des institutions culturelles, Marc Cerdan s’est engagé dans le réseau culturel français, au Centre culturel français de Damas en Syrie puis au Centre culturel français d’Oslo en Norvège où il a occupé les fonctions de Secrétaire général. Il a ensuite rejoint la France pour y diriger une institution culturelle partenaire des collectivités locales et du ministère de la Culture.Il a acquis une longue pratique de la gestion associative et des enjeux du développement culturel et éducatif dans un contexte mêlant les cadres publics et privés, institutionnels et associatifs. Son élection au Conseil économique et social de la Région Nord–Pas-de-Calais, où il a siégé pendant 6 ans, témoigne de la reconnaissance de son action par ses pairs, les acteurs culturels de cette région qu’il a eu la charge de représenter.