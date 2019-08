Marie Darrieussecq titulaire de la chaire d’écrivain en résidence de Sciences Po

(uzaigaijin, CC BY-NC-SA 2.0)

Le 16 septembre 2019, une rencontre entre les deux auteurs sera organisée, qui leur permettra d'échanger sur l’importance de l’écriture, des langues, de la créativité et sur leur rôle de titulaire de la chaire d’écrivain en résidence de Sciences Po.Pour rappel, la chaire d’écrivain en résidence de Sciences Po accueille un nouvel écrivain chaque semestre, qui dispense deux cours d’écriture de fiction à Paris et anime des masterclasses au sein des campus en régions. Marie Darrieussecq a été choisie par un comité de sélection composé de plusieurs personnalités du monde des lettres : Leïla Slimani, écrivaine, Pierre Assouline, journaliste-chroniqueur-romancier et biographe, et Aurélie Filippetti, romancière et femme politique.« Il s’agit pour moi autant d’un partage d’expériences en tant qu’écrivain, chroniqueur, fabricant de sens, que d’une réflexion à voix haute, plurielle, sur l’acte d’écrire des livres, les défendre, en rappeler la nécessité autant pour la formation d’un esprit que pour donner du sens à la culture », expliquait Kamel Daoud au moment de l'ouverture de cette chaire d'écrivain en résidence La chaire d’écrivain en résidence s’insère dans l’offre pédagogique du Centre d’écriture et de rhétorique ouvert en septembre 2018, dont les cours et activités s’organisent autour de trois axes principaux : l’argumentation, les arts oratoires et l’écriture créative.L'événement du 16 septembre prochain est organisé avec la Fondation Simone et Cino Del Duca et le groupe Fnac Darty. La romancière sortira également un nouvel ouvrage pour la rentrée, La mer à l'envers Lundi 16 septembre 2019de 17h00 à 19h00Amphithéâtre Jacques Chapsal27, rue Saint-GuillaumeParis VIIe