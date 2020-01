Mark Twain par ses fréquentations, une expérience patrimoniale interactive

Intéressant dispositif, mis en place par la bibliothèque Bancroft, à l'aide d'une plateforme présentée sur le site de l'université californienne. Un court arbre généalogique permet de découvrir Mark Twain par sa relation avec six illustres personnages, qui ont tous marqué à leur manière leur époque.P.T. Barnum, magna du cirque et des arts du spectacle à la réputation sulfureuse, l'inventeur Nikola Tesla, l'auteure et militant Helen Keller , l'ancien esclave abolitionniste Frederick Douglass, l'auteure Harriet Beecher Stowe, elle aussi engagée dans le combat contre l'esclavage, et le 18e président des États-Unis, Ulysses S. Grant en personne, ont tous connu de près ou de loin l'auteur des Aventures de Tom Sawyer.Alors que l'on pense tout savoir sur l'écrivain, qui fait encore partie des auteurs dont les textes sont les plus étudiés dans le système scolaire américain, la bibliothèque Bancroft veut montrer que l'étude des archives et leur valorisation restent les meilleurs moyens de renouveler un regard sur une œuvre et son créateur.6 degrees of Mark Twain, le titre de ce projet interactif, est disponible à cette adresse , en anglais uniquement.