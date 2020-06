Mary Shelley, Ernest Hemingway et Jack Kerouac aux enchères

Le 24 juin prochain, la maison University Archives organisera une vente aux enchères en ligne dédiée aux livres rares et aux manuscrits. L’évènement mettra également en vedette de nombreux objets et biens personnels ayant appartenu à Malcolm Forbes et à sa famille, ainsi qu’à Jack Kerouac, écrivain et poète américain.



276 lots seront proposés lors de la prochaine vente aux enchères de University Archives. Parmi les pièces exceptionnelles, un feuillet manuscrit et signé de la main du grand scientifique et philosophe anglais Robert Hooke (1635 - 1703).



D’une valeur estimée entre 65.000 $ et 70.000 $, ce document évoque le Grand incendie de Londres de 1666. Il est pour le moment le seul texte connu signé de celui que l’on surnommait le « Léonard d’Angleterre ».



La catégorie littéraire comprendra également plus de 30 lots de biens ayant appartenu à Jack Kerouac, l’auteur de Sur la route. Par exemple, sa montre Rolex (estimation : 900 $ - 1000 $), son grand crucifix mural (estimation : 200 $ - 300 $) ou encore son poste de radio portable (estimation : 900 $ - 1000 $). Des magazines, des lettres, et des livres de sa bibliothèque personnelle viendront compléter la collection.

Autre lot d’exceptions, une lettre écrite par Mary Shelley et signée de sa main lors de son voyage à travers l’Italie en 1843. Dans ce courrier adressé à l’italien Bartolomeo Cini, l’autrice britannique le remercie de lui avoir envoyé les lettres que son défunt mari Percy Shelley écrivait à la belle-mère de Cini, l’écrivaine Margaret King. Pour acquérir cette correspondance, il faudra débourser entre 6000 et 7000 $, estime la maison University Archives.



Parmi les autres lots mis en vente, un lot de trois lettres écrites par J.D.Salinger (estimation : 6000 $ - 7000 $), un rare exemplaire de Across the River and Into the Trees signé par Ernest Hemingway (estimation : 2800 $ - 3000 $), ou encore ses billets pour assister à des corridas.



Sans oublier, une édition signée de And to Think That I Saw It on Mulberry Street du Dr. Seuss. Pour l’acquérir, il faudra compter entre 2600 $ et 2800 $, au moins, annonce University Archives.