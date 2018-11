Maurice Genevoix entrera au Panthéon en 2019 comme “porte-parole”

C’était attendu, c’est confirmé : Maurice Genevoix, auteur très prisé d’Emmanuel Macron, fera son entrée au Panthéon l’an prochain. L’écrivain deviendra ainsi le porte-parole des Poilus, des morts de la Guerre de 14, et des victimes de la Grande Guerre...





Nichole Brown, CC BY 2.0



« Au moment où les voix des Poilus se sont éteintes pour toujours il est incompréhensible que “Ceux de 14” ne figurent pas au Panthéon. Ils en franchiront tous le seuil avec leur porte-voix que fut Maurice Genevoix », indique le président de la République dans son discours à Éparges (Meuse).



Parce que c’est en ce lieu du Panthéon que la France et la République honorent leurs « grands hommes », le président souhaite apporter une pierre à l’édifice. Et il ne suffit pas, ajoute le président, de rendre hommage aux femmes et hommes de cette époque : il faut également que les générations sachent s’en rendre dignes.



La panthéonisation de Maurice Genevoix interviendra en 2019.