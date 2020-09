Maylis de Kerangal, nouvelle titulaire de la chaire d'écrivain de Sciences Po

Photographie : Maylis de Kerangal, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Écrire comme on part dans un pays dont on ne parle pas la langue », tel sera le thème du propos inaugural de Maylis de Kerangal, prononcé ce lundi 28 septembre, de 17h15 à 19h, et qui sera retransmis en ligne. La nouvelle titulaire de la chaire d'écrivain en profitera pour échanger avec Patrick Chamoiseau, à qui elle succède.Lauréate du prix Médicis pour Naissance d'un pont, primée à maintes reprises, Maylis de Kerangal est autrice de romans et de nouvelles, dont plusieurs ont été adaptés au cinéma (Corniche Kennedy, Réparer les vivants et bientôt Naissance d'un pont).Initiative inédite dans le paysage universitaire français, la chaire d'écrivain en résidence a été créée en 2018 pour renforcer l'expression créative des étudiants et leur permettre de développer une réflexion critique et originale. Elle est rattachée au Centre d'écriture et de rhétorique de Sciences Po et soutenue par Fnac Darty, la Fondation Simone et Cino Del Duca et la fondation Jan Michalsky.Parmi les précédents titulaires de la chaire, on compte aussi Kamel Daoud et Marie Darrieussecq.