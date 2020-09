Médieval Gossip : la British Library dévoile les échanges entre Tudor et Stuart

< >

Crédit photo : Le portrait et les armes du prince Charles - British Library

La British Library abrite une remarquable collection de manuscrits qui ne peuvent malheureusement être rendus publics, compte tenu de leur fragilité. Au cours de ces dernières années, la bibliothèque s’est lancé dans un ambitieux projet : le « Heritage Made Digital », qui vise à numériser ces précieux textes. Le premier lot, qui comprend une vingtaine d’œuvres, est désormais accessible gratuitement.Cette mise en ligne est « l’aboutissement d’une énorme quantité de travail par de nombreuses équipes » précise la bibliothèque. Chaque article a dû être réévalué et préparé par les archivistes, avant d’être confié aux employés du département photo qui ont pris des milliers d’images des œuvres en haute résolution.Parmi les textes choisis, on retrouve des lettres originales de la reine Elizabeth I, du roi Charles I et de James VI d’Écosse, ainsi que des œuvres littéraires de Robert Southwell et de Sir John Harington. Leur contenu a trait aux affaires et à la politique : de nombreux aspects de l’histoire de l’Angleterre, de l’Écosse, de l’Irlande et des Pays-Bas sont mentionnés. Dans un registre moins politique, on pourra également consulter un manuscrit qui contient le brouillon de cinq pièces élisabéthaines.Certaines de ces œuvres nouvellement numérisées figureront dans une grande exposition consacrée à Elizabeth I et Marie Stuart, organisée par la British Library. L’évènement, prévu pour 2021, sera centré sur une série de textes qui mettent en lumière les relations complexes qui liaient ces deux reines.Pour retrouver l’ensemble des manuscrits numérisés, c’est par ici