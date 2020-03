Même confiné, le Château de Versailles vous fait réviser le bac d'Histoire

Pour permettre aux élèves et étudiants de réviser leur programme scolaire durant la période de confinement, le château de Versailles se joint à l’opération « Nation Apprenante » lancée par le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. L'institution propose aux élèves de Première de réviser le baccalauréat d’Histoire grâce aux œuvres de ses collections.

Le programme de révision accessible sur le site internet et sur les comptes Instagram et Facebook du château de Versailles, développe six thématiques majeures du programme d'Histoire : la Révolution française, le Consulat et le Premier Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Seconde République et le Second Empire, la Troisième République dont la Première Guerre Mondiale et le Traité de Versailles.Sur le site internet, une page « Le Bac avec Versailles » propose aux futurs bacheliers de réviser le programme d’Histoire de la Révolution française jusqu'au sortir de la Grande Guerre grâce aux œuvres du château de Versailles.Parmi les collections du musée de Versailles sont proposés le célèbre « Serment du Jeu de Paume » réalisé par Jacques-Louis David, ou les portraits officiels des rois et empereurs.