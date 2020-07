Mickey et ses amis aux enchères pour célébrer la réouverture de Disneyland Paris

Fermé depuis le 13 mars 2020 en raison de la pandémie du coronavirus, le célèbre parc Disleyland Paris a officiellement rouvert ses portes le 15 juillet dernier. Pour l’occasion, la plateforme d’enchères en ligne Catawiki organise une vente entièrement consacrée au monde de Mickey.









Depuis 2016, la maison d’enchères en ligne Catawiki propose régulièrement des enchères dédiées à l’univers Disney. Parmi les biens qu’il est possible d’acquérir : des dessins originaux d’animation, des illustrations ou encore des figurines et des bandes dessinées.



Pour célébrer la réouverture du parc à thème parisien, Catawiki propose des pièces uniques pour une vente jugée « exceptionnelle ». Est ainsi présenté un dessin original de Mickey Mouse. Intitulé « Mickey on Ice », il a été dessiné par Studios Walt Disney vers 1935 et est tiré d’un des premiers courts métrages d’animation.



Mais aussi, une aquarelle représentant Blanche-Neige et les sept nains, en couleur créée avant 1950, probablement pour des fins promotionnelles. Pour rappel, il s’agit de « la plus ancienne (83 ans !) et la toute première princesse Disney. Elle est très présente dans les parcs Disney et possède son propre manège “Snow White's Scary Adventure”, une attraction inaugurale datant de 1955. Elle est toujours très populaire et, à partir de 1937, un large éventail de produits lui est consacré », souligne la maison de ventes.



Des cel de production originaux de Blanche-Neige et les sept nains de 1937 et de Robin des Bois — « Lady Kluck » de 1973 pourront également être acquis. Il s’agit plus précisément d’une feuille transparente sur laquelle apparaissent les personnages, dessinés ou peints à la main. Une statue en édition limitée (vendue exclusivement lors du week-end de la guerre des étoiles dans les parcs Disney) de Mickey Mouse en Star Wars de 2006 fait également partie de la vente.



Sans oublier, une chaise pliable à l’image de l’oncle Picsou, des cartes postales, des montres Disney ou encore de la vaisselle, et des bandes dessinées.



< > Depuis 2016, la maison d’enchères en ligne Catawiki propose régulièrement des enchères dédiées à l’univers Disney. Parmi les biens qu’il est possible d’acquérir : des dessins originaux d’animation, des illustrations ou encore des figurines et des bandes dessinées.Pour célébrer la réouverture du parc à thème parisien, Catawiki propose des pièces uniques pour une vente jugée « exceptionnelle ». Est ainsi présenté un dessin original de Mickey Mouse. Intitulé « Mickey on Ice », il a été dessiné par Studios Walt Disney vers 1935 et est tiré d’un des premiers courts métrages d’animation.Mais aussi, une aquarelle représentant Blanche-Neige et les sept nains, en couleur créée avant 1950, probablement pour des fins promotionnelles. Pour rappel, il s’agit de « la plus ancienne (83 ans !) et la toute première princesse Disney. Elle est très présente dans les parcs Disney et possède son propre manège “Snow White's Scary Adventure”, une attraction inaugurale datant de 1955. Elle est toujours très populaire et, à partir de 1937, un large éventail de produits lui est consacré », souligne la maison de ventes.Des cel de production originaux de Blanche-Neige et les sept nains de 1937 et de Robin des Bois — « Lady Kluck » de 1973 pourront également être acquis. Il s’agit plus précisément d’une feuille transparente sur laquelle apparaissent les personnages, dessinés ou peints à la main. Une statue en édition limitée (vendue exclusivement lors du week-end de la guerre des étoiles dans les parcs Disney) de Mickey Mouse en Star Wars de 2006 fait également partie de la vente.Sans oublier, une chaise pliable à l’image de l’oncle Picsou, des cartes postales, des montres Disney ou encore de la vaisselle, et des bandes dessinées.



L’intérêt croissant pour les enchères de BD



Depuis l’année dernière, Catawiki est le premier site d’enchères de bande dessinée en Europe, avec plus de 7 millions de visiteurs. La plateforme avait également annoncé avoir dépassé un record des ventes : 9 millions € pour quelque 75.000 lots vendus sur 2019.



Et de faire état d’une demande de plus en plus accrue. « L’année dernière nous a montré que la collection de bandes dessinées est désormais plus qu’une simple passion. Toutes les bandes dessinées de l’Âge d’Or (1938-1955) et de l’Âge d’Argent (1956-1970) qui sont en excellent état gagnent rapidement en valeur, quelle que soit leur langue », expliquait Patrick Vranken, expert BD de Catawiki.



DISNEY : en réalité, Pinnochio

est mort pendu



Et pour cause. Une récente étude menée par la plateforme d’enchères en ligne révèle que la collection de livres et de BD est la première catégorie pour laquelle les Français sont prêts à investir (23,56 %). Au-delà de l’intérêt économique de la collection, 59 % des interrogés recherchent une « attache personnelle » avec les objets figurant dans leur collection.





Illustration : Mickey et Minnie, inspiration Claude Monet de Tony Fernandez via Catawiki