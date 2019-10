Mieux relier Wikipédia à ses sources, en affichant les livres du domaine public

Faciliter l'accès à une source, pour vérifier le contexte ou tout simplement poursuivre et approfondir sa recherche d'informations, voilà ce que proposent désormais Wikipédia et le site Internet Archive. Pour rappel, ce dernier stocke et donne accès à des millions de livres versés dans le domaine public ou libres de droits, au format numérique, constituant ainsi une fameuse bibliothèque.50.000 livres faisant partie de la bibliothèque d'Internet Archive seront désormais reliés à 130.000 notes de bas de page sur Wikipédia. Le principe est simple : une référence à un livre sur Wikipédia fera désormais apparaitre un lien externe vers la page précise du livre cité, permettant de retrouver d'un clic la citation et son contexte.Une nouvelle fonctionnalité salutaire, qui devrait considérablement faciliter le travail des chercheurs et autres écrivains, en leur épargnant des étapes laborieuses dans leurs recherches. Le nombre de références en lien avec des livres de l'Internet Archive devrait bien sûr augmenter avec le temps, à mesure que les contributeurs à Wikipédia et les robots repéreront des correspondances possibles.Pour le moment, ce nouvel outil de référence limite sa présence à des pages en anglais, en arabe et en grec, mais d'autres langues devraient bientôt pouvoir en profiter.Pour se faire une idée plus précise de ce que ce lien à la source représente, il est possible de visiter la page Wikipédia consacrée à Martin Luther King, en anglais, et de se rendre à la note n°123 ...