Milan et Véra Kundera confient leurs archives à une bibliothèque tchèque

Photographie : Arturo Espinosa, CC BY 2.0

La bibliothèque régionale de Moravie (Radomir Cernoch, CC BY 2.0)

Un don exceptionnel, en qualité comme en volume : la bibliothèque régionale de Moravie organisera à l'automne un transfert de la bibliothèque et des archives du couple Kundera, depuis leur appartement parisien jusqu'en République tchèque. Ce fonds Kundera comprend les éditions internationales des œuvres de Milan Kundera, des articles signés de sa main, mais aussi des photographies et des dessins.À ces ressources déjà conséquentes s'ajoutent des articles de presse consacrés à Kundera et à son œuvre. Ces archives ont vocation à évoluer, et accueilleront toute nouvelle édition des œuvres de l'auteur. À ce titre, on comprend que l'établissement patrimonial deviendra une référence pour les chercheurs et amateurs de l'œuvre de l'auteur tchèque naturalisé français, né à Brno en 1929.La collection sera consultable sur place, mais la bibliothèque entend numériser une partie des documents pour en garantir l'accès à tous. Des lectures, débats et autres événements seront organisés autour de ces ressources.« Je pense que les livres doivent trouver leur place dans une bibliothèque, raison pour laquelle je les confie à la bibliothèque de Moravie », indique l'écrivain dans un communiqué. « Le cadeau de Milan Kundera à la bibliothèque est un message adressé aux lecteurs tchèques, mais aussi un commentaire sur sa relation avec Brno, sa ville natale », souligne Tomáš Kubícek, directeur de la bibliothèque. « Et la bibliothèque de Moravie est une institution toute désignée pour gérer ce fonds. »« Milan Kundera a toujours affirmé que l'auteur, et personne d'autre, était le maître absolu de son œuvre. Le fait qu'il ait décidé de faire don de toute sa bibliothèque de mille volumes à une institution tchèque est un événement considérable », remarque Lubomír Zaorálek, ministre de la Culture tchèque. « J'y vois un grand symbole. Après tout, nous serons les plus proches de son travail, et ce cadeau montre aussi, peut-être, que Milan Kundera a été et reste proche de ce pays. »La remarque du ministre s'explique par la relation plutôt difficile de Kundera avec la République tchèque : en 1979, Milan Kundera s'était vu retirer sa nationalité tchèque, et avait publié son dernier livre dans le pays, La vie est ailleurs, ou Život je jinde sous son titre original. Cette déchéance de nationalité s'expliquait alors, selon le gouvernement communiste au pouvoir, par des prises de position contraires à la ligne politique en vigueur. Fin 2019, la République tchèque était revenue sur cette décision