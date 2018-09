Mon Manuel Scolaire Numérique : tout comprendre en 6 points

De la primaire au lycée, tous les manuels scolaires aujourd’hui existant disposeront d’une plateforme dédiée. Avec Mon Manuel Scolaire Numérique. Initiée par l’association interprofessionnelle des éditeurs scolaires, elle sera accessible à compter de ce 17 septembre.





Que ce soit sur ordinateur ou tablette, les manuels scolaires seront désormais toujours accessibles – et tant pis s’ils ont été oubliés chez mamie durant le week-end...

Et les éditeurs scolaires d’indiquer : « Pour les 20 % d’élèves qui se partagent entre les domiciles des deux parents, le transport des manuels est un véritable casse-tête. Or au collège, l’oubli du manuel est la cause numéro un des devoirs non faits. Et en vacances, comment caser les manuels dans des valises déjà pleines à craquer ? »

1- Le manuel scolaire numérique : partout et à tout moment



Finie la galère des soirées, des week-ends ou des loisirs gâchés par l'oubli des manuels ! En vacances, chez les grands-parents ou dans ses différents foyers, une tablette ou un ordinateur suffisent à votre enfant pour accéder à tous ses manuels scolaires dans toutes les disciplines.

Le manuel numérique, c'est la garantie de devoirs faits en toute sérénité, n'importe où, n'importe quand.

2- Le manuel scolaire numérique : un cartable allégé et des enfants en meilleure santé



En 2008, le ministère de l’Éducation estimait que " le poids du cartable [était] une question de santé publique pour nos enfants" (* Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale n° 3 du 17 janvier 2008). Dix ans plus tard, le cartable des collégiens est encore trop lourd, puisqu’il représente jusqu’à 20 % de leur poids.



Si les fournitures (cahiers, classeurs, trousses, etc.) ne sauraient être allégées, le manuel numérique, lui, peut diviser par deux le poids du cartable. Fini les livres à transporter entre le domicile et l'établissement : à la maison, place au numérique. Avec un cartable plus léger, voilà votre enfant plus libre de ses mouvements et en meilleure santé !

3- Le manuel scolaire numérique : une motivation supplémentaire pour travailler et réussir



La version numérique du manuel scolaire, c'est aussi de nombreuses ressources supplémentaires (vidéos, sons, animations…) et des fonctionnalités interactives. Le numérique complète donc utilement le manuel papier et constitue un atout pour les enfants en situation de handicap, qui peuvent zoomer ou écouter les textes.



Avec le numérique, les activités indispensables pour réussir - apprendre, réviser, s'entraîner - deviennent attrayantes et motivantes. Alors, pourquoi ne pas adopter un jeu de manuels numériques dès le primaire ?

4- Le manuel scolaire numérique : un allié de poids pour les parents



Tous les élèves ne comprennent pas dès la première explication. Et tous les parents ne peuvent pas réexpliquer une notion sans s'être un peu replongés dans un cours ou une notion. Le manuel numérique offre à tous les parents le moyen de suivre sereinement la scolarité de leurs enfants et aux grands-parents d'être modernes !

6- Le manuel scolaire numérique : tout-en-un et facile à commander



L'achat d’un manuel numérique est attractif car vous avez désormais tout-en-un : le cours, les exercices, les approfondissements.



Pour commander, Les Éditeurs d’Éducation, l’association interprofessionnelle des éditeurs scolaires, ont créé un site permettant d’accéder à tous les manuels scolaires en usage dans tous les établissements primaires et secondaires.