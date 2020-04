Monk's House, le cottage des derniers jours de Virginia Woolf

Oliver Mallinson Lewis CC BY-SA 2.0

Virginia et Leonard

Dans leurs premières années à Rodmell, le couple n’avait pas un train de vie exceptionnel : la modeste masure était à la mesure de leur existence. Avec le temps, Virginia et Leonard y passèrent de plus en plus de temps – jusqu’en 1940, quand leur appartement de Mecklenburgh Square fut détruit lors d’un raid aérien.À ce moment, tous deux déménagèrent directement à Rodmell, dans la Monk’s House.Plusieurs des romans de Virginia y furent alors écrits et son dernier ouvrage, Between the Acts, publié à titre posthume, contient d’ailleurs de nombreuses références aux habitants du village, à la vie, aux valeurs et aux traditions locales.La romancière a d’ailleurs longuement documenté sa vie entre ces murs — de nombreuses photographies, préservées, permettent de retracer le quotidien. On y découvre des auteurs du Bloomsbury Group, un collectif d’intellectuels influents, artistes ou écrivains, réunis autour de la figure de Virginia.En mars 1941, Woolf se suicida, mais son mari décida d’y demeurer —, et ce, jusqu’à sa mort en 1969. Il joua d’ailleurs un rôle actif dans le village, prenant le poste de directeur de l’école, avant de devenir président et trésorier de la Rodmell and District Horticultural Society.Après son décès, un ami proche, Trekkie Parsons hérita de la Monk’s House, et la vendit par la suite en 1972 à l’université du Sussex. En 1980, le lieu fut confié au National Trust.via Wall with Stories