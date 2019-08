Montrer l'importance de l'école et de l'éducation aux plus jeunes : liste de lecture

(photo d'illustration, Phil Roeder, CC BY 2.0)

Malala : l’histoire de mon engagement pour le droit des filles, Malala Yousafzai, avec Patricia McCormick ; abrégé et adapté par Sarah J. Robbins, illustré par Joanie Stone, traduit par Michel Laporte, Hachette

L’école perdue, Tahar Ben Jelloun, illustré par Laurent Corvaisier, Gallimard Éducation

Korczak : pour que vivent les enfants, Philippe Meirieu, Pef, Rue du monde

L'Agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies incite les pays à atteindre un certain nombre d'objectifs relatifs au développement durable : plusieurs organisations du monde du livre ont tenu à apporter leur pierre à l'édifice en recommandant plusieurs livres sur chacun des objectifs, dans les 6 langues officielles de l'ONU.Les organisations du livre aux côtés de l'ONU sont l'International Publishers Association, ou l'Union internationale des éditeurs (UIE), l'IBBY, association qui œuvre pour la promotion de la littérature jeunesse, l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) ainsi que la Foire du Livre de Bologne.Pour cette quatrième liste de lecture, le thème retenu est celui de l'école et de l'éducation : « [O]n compte encore 57 millions d’enfants en âge d’aller à l’école élémentaire qui sont privés de celle-ci, principalement en Afrique subsaharienne ou dans des pays en proie à la guerre. Une éducation incomplète peut être due au manque d’enseignants formés, au mauvais état des écoles — dépourvues d’électricité et d’eau courante, aux conditions dangereuses pour s’y rendre ou au manque de moyens des familles pour financer l’éducation de leurs enfants », rappelle l'ONU.La liste de lecture est la suivante :Les listes de lecture en anglais, chinois, russe, espagnol et arabe peuvent être retrouvées sur le site de l'ONU