Niki de Saint-Phalle, Jean Dubuffet, Butor : la Différence vend sa collection

« L’histoire des Éditions de la Différence [...] est intimement liée aux artistes qui ont accompagné les publications de textes littéraires ou ont été eux-mêmes le sujet de monographies ou d’études critiques et philosophiques », assure Colette Lambrichs. Les 4 et 5 juin, la maison d’édition mettra en vente son fonds d’œuvres originales.







Placées en liquidation fin juin 2017, les Éditions de la Différence publièrent en 40 années quelques 2000 titres, 960 auteurs et 350 artistes. Durant cette période, des œuvres originales imprimées sur papier et un ensemble d’œuvres uniques signées par les plus grands noms de l’art moderne furent publiés.

Et la maison s’enrichit également d’estampes et d’œuvres uniques, qui seront dispersées dans la vente du mois de juin.

À l’origine de la maison, Joaquim Vital (1948-2010). Poète lisboète exilé en Belgique après avoir connu les prisons de Salazar, puis en France, il la fonda en 1946 avec le critique d’art Marcel Paquet (1947-2014), et sous le parrainage du poète et historien d’art Patrick Waldberg (1913-1985). Colette Lambrichs (née en 1946), romancière et nouvelliste bruxelloise, compagne de Joaquim Vital, finira par rejoindre l’aventure quelques mois plus tard.







Littératures française ou étrangère, poésie — la collection Orphée compte 200 titres, en bilingue, et fait partie des plus intéressantes qui soient… La Différence sut faire découvrir des auteurs du Maghreb, d’Amérique latine, d’Europe de l’Est et de Chine, aux côtés des grands noms de la littérature du XXe siècle tels que Gilles Deleuze, Malcolm Lowry, Michel Butor, Yves Bonnefoy, François Cheng, ou d’artistes comme Arman, Niki de Saint-Phalle, César, Joan Miró.

Au cours de la vente, seront proposées des œuvres de Pierre Alechinsky, Arman, Miquel Barcelo pour Michel Butor, Robert Combas, Olivier Debré, Paul Delvaux, André Derain, Niki de Saint-Phalle, Jean Dubuffet, Eileen Gray, René Magritte, Jean-Luc Parant, Julio Pomar, Sayed Haider Raza, Sacha Sosno, Luc Tuymans, Maria Helena Vieira da Silva et d’autres.





La maison indique également que les impressions multiples de gravures, lithographies, eaux-fortes et sérigraphies seront proposées aux enchères à l’unité, mais avec faculté de réunion.

A l’image de cette collection, le logotype de La Différence, que réalisa André Massonen réinventant la lettrine D – en référence à La Différence –, pour lui faire adopter la forme d’un dragon ; les arts et les lettres se conjuguent à l’image de cette singulière maison.