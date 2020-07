Normandie : crues, incendies, infections... Recenser les sinistres patrimoniaux

La carte, mise au point par le GASP à l'aide de données recueillies dans le cadre d'un mémoire scientifique, fait froid dans le dos : elle présente les sinistres subis par différents lieux patrimoniaux, en Normandie, au fil des années. Infections, incendies, crues, dégradations, vols... En Normandie, 45 % des sinistres sont des incendies et 25 % des inondations, indique-t-on.Parmi les lieux concernés, évidemment, des bibliothèques : la Bibliothèque Armand Salacrou (Le Havre), celle de l’Archevêché (Rouen) et la Bibliothèque patrimoniale Villon (Rouen) en ont été les victimes malheureuses. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces inondations n'avaient pas des origines naturelles, mais découlaient de ruptures de canalisations ou d'un dysfonctionnement de climatiseur.Des événements malheureux, isolés, qui côtoient des situations beaucoup plus importantes en matière d'envergure : au cours de l'été 2018, une infection généralisée survient ainsi, touchant Caen, Alençon, Saint-Lo, Le Havre, Rouen, Évreux, en raison d'une période de fortes chaleurs et d'humidité. Résultat, l'apparition de moisissures sur des ouvrages datant des XVIIIe et XIXe siècles...La carte interactive, disponible ci-dessous, permet aussi d'accéder à des fiches de conseils correspondant aux différentes situations.

Voir en plein écran

Photographie : illustration, Jewish Women's Archive, CC BY 2.0