Notfilm, un film-essai sur l'incursion de Samuel Beckett au cinéma

Extrait de Film, de Samuel Beckett





Court-métrage d'une vingtaine de minutes, Film avait été coréalisé avec Alan Schneider, mais entièrement dirigé par Beckett : le film est totalement muet, ou presque, et en noir et blanc, le dramaturge souhaitant obtenir une œuvre la plus authentique possible.



Le distributeur Carlotta propose, en Blu-Ray et DVD, une réédition du court-métrage de Samuel Beckett, accompagnée du « film-essai » de Ross Lipman, Notfilm, consacré à l'expérience cinématographique du dramaturge.



Fruit d’un minutieux travail de recherche et de montage sur plus de sept ans, Notfilm est une œuvre à la fois érudite et captivante sur l’unique incursion de Samuel Beckett au cinéma, aux côtés de l’acteur et cinéaste Buster Keaton. Le documentaire de Ross Lipman retrace l’histoire de cette œuvre hors norme, et questionne ce que le cinéma peut nous apprendre de l’expérience humaine et de la création…







Il sera possible de découvrir des scènes coupées de Film, mais aussi, selon les éditions, des enregistrements audio ou encore une conversation avec Buster Keaton, qui revient sur son travail avec Samuel Beckett.

