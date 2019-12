Nouvel aspect, nouveaux outils pour la plateforme patrimoniale Europeana

Plus rapide, plus simple, plus accessible : de nombreuses promesses viennent avec la nouvelle version de la plateforme Europeana, la plateforme patrimoniale européenne. Objectif principal : rendre la plateforme attrayante pour un public plus large que celui des chercheurs et des intéressés par le patrimoine visuel ou écrit. En somme, Europeana doit être capable de capter un public de curieux.Pour ceux-là, la plateforme proposera donc différentes entrées vers des sujets variés, qui évolueront automatiquement à mesure que de nouveaux documents numérisés seront mis en ligne. Ainsi, les personnes qui visiteront Europeana sans rechercher un document particulier n'auront même pas besoin d'entrer un mot-clé dans le moteur de recherche pour se voir proposer des entrées.Autre amélioration attendue, celle de l'accessibilité : les images seront désormais mieux adaptées aux lecteurs d'écran, promet Ash Marriott, responsable des collections au sein de la Fondation Europeana. À ce titre, la fondation travaillera avec des organisations spécialisées pour obtenir de meilleurs conseils et fournir un service véritablement accessible à tous.De nouveaux filtres de recherche, des lecteurs de contenus plus variés et plus performants, mais aussi des fonctionnalités plus poussées pour la lecture des journaux anciens numérisés feront aussi leur apparition dans les prochains mois, promet encore l'équipe d'Europeana.Une version démo peut être testée à cette adresse