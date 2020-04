Nouvelle-Aquitaine : manuels scolaires gratuits et chèques livre en 2020

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La valeur maximale de l’aide accordée à chaque jeune est portée à 230 € (contre 200 € en 2019), pour « permettre un bon ajustement aux besoins existants », précise la région Nouvelle-Aquitaine dans son communiqué. Après la réforme du baccalauréat, la région souhaite ainsi « harmoniser [l]es politiques de soutien aux familles en prenant en charge les coûts liés au renouvellement des manuels scolaires ».La mise en œuvre de la mesure est coordonnée avec les différents partenaires (Conseil régional, associations et organismes professionnels), avec un coupon numérique attribué à chaque bénéficiaire dans les lycées publics. Les élèves des classes de seconde, première et terminale sont concernés.Parallèlement à la gratuité des manuels scolaires, la région entend conforter le dispositif d'encouragement à la lecture et de soutien à la filière que représentent les chèques lire : le conseil régional en offrira un, d'une valeur de 20 €, à tous les lycéens et apprentis jusqu’au niveau Bac.Les élèves devront s'identifier sur un site dédié et se verront attribuer un bon dématérialisé utilisable durant toute l'année scolaire chez les opérateurs économiques qui se seront référencés et agréés par la région Nouvelle-Aquitaine.