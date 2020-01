Nouvelle version pour Rosalis, la bibliothèque patrimoniale de Toulouse, grâce à la BnF

#VendrediLecture

Une ergonomie repensée, une navigation plus fluide et un accès facilité aux 70 000 documents bientôt mis en ligne par la Bibliothèque de Toulouse : la Bibliothèque nationale de France a mis son expertise au service de la plateforme, ouverte en 2012.En échange, les documents hébergés au sein de Rosalis feront leur apparition dans Gallica, la plateforme patrimoniale gérée par la Bibliothèque nationale de France. Et, réciproquement, les collections de la Bibliothèque de Toulouse seront complétées dans Rosalis par les fonds de la BnF, pour une diffusion toujours plus large du patrimoine.Manuscrits enluminés, titres de presse, livres anciens, revues, photographies, cartes, partitions et autres enregistrements sonores sont accessibles via Rosalis, issus des fonds de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse ou d’institutions partenaires (Archives municipales, Muséum d’histoire naturelle, Musée des Augustins, Musée du Vieux Toulouse, Musée Paul-Dupuy, etc.).Rosalis est la huitième bibliothèque numérique réalisée dans le cadre du programme « Gallica Marque blanche ».Le site bénéficie ainsi de l’infrastructure et des fonctionnalités de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, tout en déployant sa propre identité graphique et ses axes d’éditorialisation.La bibliothèque Rosalis est accessible à cette adresse